Германия28 ноября 2022, 03:21 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:43
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Мануэль НОЙЕР: «Мы не позволили Испании проявить лучшие качества в атаке»
Вратарь сборной Германии – о ничьей на Мундиале в Катаре
28 ноября 2022, 03:21 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:43
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал ничью с командой Испании (1:1) на чемпионате мира 2022 в Катаре.
«Тяжелый матч, но мы дали испанцам бой и не позволили им создать много моментов. Отдельных комплиментов достойна наша защита – из-за нее наши ворота было трудно поразить. Даже уступая со счетом 0:1, мы продолжали верить в себя. Мы по-прежнему сохраняем шансы выйти из группы – сейчас это самое главное», - сказал Нойер.
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