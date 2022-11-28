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Германия
28 ноября 2022, 03:21 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:43
35
0

Мануэль НОЙЕР: «Мы не позволили Испании проявить лучшие качества в атаке»

Вратарь сборной Германии – о ничьей на Мундиале в Катаре

28 ноября 2022, 03:21 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:43
35
0
Мануэль НОЙЕР: «Мы не позволили Испании проявить лучшие качества в атаке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал ничью с командой Испании (1:1) на чемпионате мира 2022 в Катаре.

«Тяжелый матч, но мы дали испанцам бой и не позволили им создать много моментов. Отдельных комплиментов достойна наша защита – из-за нее наши ворота было трудно поразить. Даже уступая со счетом 0:1, мы продолжали верить в себя. Мы по-прежнему сохраняем шансы выйти из группы – сейчас это самое главное», - сказал Нойер.

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Источник ФИФА
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