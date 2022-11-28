Чемпионат мира28 ноября 2022, 03:08 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:09
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Южная Корея – Гана
Матч второго тура в группе H
28 ноября 2022, 03:08 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:09
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В понедельник, 28 ноября, состоится матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Южной Кореи и Ганы.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи – в 15:00 по Киеву.
Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.
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