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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 03:08 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:09
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Южная Корея – Гана

Матч второго тура в группе H

28 ноября 2022, 03:08 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:09
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Южная Корея – Гана
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 ноября, состоится матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Южной Кореи и Ганы.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 15:00 по Киеву.

Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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