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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 02:56 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:00
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Камерун – Сербия

Матч второго тура в группе G

28 ноября 2022, 02:56 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:00
21
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Камерун – Сербия
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 ноября, состоится матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Камеруна и Сербии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 12:00 по Киеву.

Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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