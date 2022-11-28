Чемпионат мира28 ноября 2022, 02:56 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:00
21
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Камерун – Сербия
Матч второго тура в группе G
28 ноября 2022, 02:56 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:00
21
0
В понедельник, 28 ноября, состоится матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Камеруна и Сербии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи – в 12:00 по Киеву.
Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 ноября 2022, 01:10 0
Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре
Футбол | 27 ноября 2022, 09:33 17
Украинец верит в свой трансфер предстоящей зимой
Футбол | 27.11.2022, 19:56
Футбол | 27.11.2022, 13:58
Футбол | 27.11.2022, 19:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.11.2022, 20:15 12
26.11.2022, 10:10 6
27.11.2022, 01:23 8
26.11.2022, 12:31 2
Футбол
Футзал
26.11.2022, 23:05 1
26.11.2022, 19:45 2