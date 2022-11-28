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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 02:50 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:23
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0

Альваро МОРАТА: «Германия может быть среди фаворитов чемпионата мира»

Форвард сборной Испании – о ничьей с Бундестим

28 ноября 2022, 02:50 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:23
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0
Альваро МОРАТА: «Германия может быть среди фаворитов чемпионата мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал ничью с Германией (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022.

«Германия – отличная команда, у которой была прекрасная возможность, и она ей воспользовалась. Говоря о ничьей, следует учитывать то, что Германия сильна. Надо взять из этого матча хорошее и продолжать работать.

Немцы провели хорошую игру, накрывали наших сильнейших футболистов. Германия может быть среди фаворитов чемпионата мира», - сказал Мората.

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Источник Marca
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