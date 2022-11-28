Чемпионат мира28 ноября 2022, 02:50 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:23
20
0
Альваро МОРАТА: «Германия может быть среди фаворитов чемпионата мира»
Форвард сборной Испании – о ничьей с Бундестим
28 ноября 2022, 02:50 | Обновлено 28 ноября 2022, 03:23
20
0
Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал ничью с Германией (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022.
«Германия – отличная команда, у которой была прекрасная возможность, и она ей воспользовалась. Говоря о ничьей, следует учитывать то, что Германия сильна. Надо взять из этого матча хорошее и продолжать работать.
Немцы провели хорошую игру, накрывали наших сильнейших футболистов. Германия может быть среди фаворитов чемпионата мира», - сказал Мората.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 ноября 2022, 19:57 6
«Клетчатые» одержали победу благодаря дублю Крамарича
Футбол | 27 ноября 2022, 05:30 9
Игру посетили 88 966 зрителей
Футбол | 27.11.2022, 19:56
Бокс | 27.11.2022, 15:30
Футбол | 27.11.2022, 09:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.11.2022, 08:20
26.11.2022, 05:44
27.11.2022, 13:58 34
27.11.2022, 01:23 8
26.11.2022, 15:58 80
26.11.2022, 22:19 7
26.11.2022, 11:55
27.11.2022, 11:34 2