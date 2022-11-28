Альваро МОРАТА: «Германия может быть среди фаворитов чемпионата мира»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал ничью с Германией (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022.

«Германия – отличная команда, у которой была прекрасная возможность, и она ей воспользовалась. Говоря о ничьей, следует учитывать то, что Германия сильна. Надо взять из этого матча хорошее и продолжать работать.

Немцы провели хорошую игру, накрывали наших сильнейших футболистов. Германия может быть среди фаворитов чемпионата мира», - сказал Мората.