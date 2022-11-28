Чемпионат мира28 ноября 2022, 02:20 | Обновлено 28 ноября 2022, 02:44
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Илкай ГЮНДОГАН: «Мы были немного лучше, но результат справедлив»
Хавбек сборной Германии – о ничьей с Испанией
28 ноября 2022, 02:20 | Обновлено 28 ноября 2022, 02:44
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Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал ничью с командой Испании (1:1) на чемпионате мира 2022 в Катаре.
«Могли забивать раньше. Мы даже забили, но гол не засчитали. За всю игру у нас были хорошие моменты. Мы были немного лучше, но результат справедлив», - сказал Гюндоган.
1 декабря Германия встретится со сборной Коста-Рики. Немецкой команде для выхода в плей-офф обязательно нужна победа.
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