Илкай ГЮНДОГАН: «Мы были немного лучше, но результат справедлив»

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал ничью с командой Испании (1:1) на чемпионате мира 2022 в Катаре.

«Могли забивать раньше. Мы даже забили, но гол не засчитали. За всю игру у нас были хорошие моменты. Мы были немного лучше, но результат справедлив», - сказал Гюндоган.

1 декабря Германия встретится со сборной Коста-Рики. Немецкой команде для выхода в плей-офф обязательно нужна победа.