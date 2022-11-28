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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 02:20 | Обновлено 28 ноября 2022, 02:44
105
0

Илкай ГЮНДОГАН: «Мы были немного лучше, но результат справедлив»

Хавбек сборной Германии – о ничьей с Испанией

28 ноября 2022, 02:20 | Обновлено 28 ноября 2022, 02:44
105
0
Илкай ГЮНДОГАН: «Мы были немного лучше, но результат справедлив»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал ничью с командой Испании (1:1) на чемпионате мира 2022 в Катаре.

«Могли забивать раньше. Мы даже забили, но гол не засчитали. За всю игру у нас были хорошие моменты. Мы были немного лучше, но результат справедлив», - сказал Гюндоган.

1 декабря Германия встретится со сборной Коста-Рики. Немецкой команде для выхода в плей-офф обязательно нужна победа.

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Источник BBC
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