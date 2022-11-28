Тибо КУРТУА: «Матч против Хорватии будет своего рода финалом»
Вратарь сборной Бельгии – о предстоящем поединке третьего тура ЧМ-2022
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал предстоящую встречу с национальной командой Хорватии в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2022.
«Мы знаем, насколько хороша сборная Хорватии, в её составе выступают очень одарённые игроки, они действуют организованно. Этот матч будет для нас своего рода финалом против действующих финалистов чемпионата мира. В двух первых матчах мы не показали нашу лучшую игру, и если мы хотим рассчитывать на успех в третьем туре, нам необходимо выступить значительно лучше», - сказал Куртуа.
Поединок состоится 1 декабря. На данный момент Хорватия возглавляет квартет с четырьмя очками, а на счету Бельгии, идущей третьей, три балла.
Напомним, во втором туре Бельгия сенсационно проиграла Марокко.
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