Александрия – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 ноября в 13:00 поединок 15-го тура Украинской Премьер-Лиги
В понедельник, 28 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Рух». Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника» и судить ее будет арбитр Денис Шурман из Киевской области. Начало в 13:00.
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«Александрия» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Рух».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
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