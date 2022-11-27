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Украина. Премьер лига
27 ноября 2022, 20:35 |
249
0

Александрия – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 ноября в 13:00 поединок 15-го тура Украинской Премьер-Лиги

27 ноября 2022, 20:35 |
249
0
Александрия – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

В понедельник, 28 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Рух». Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника» и судить ее будет арбитр Денис Шурман из Киевской области. Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Александрия» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Рух».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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