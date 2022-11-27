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Чемпионат Европы
27 ноября 2022, 19:56 | Обновлено 27 ноября 2022, 20:07
362
0

ВИДЕО. По учебникам французов. Хорватия забила четвертый гол Канаде

Ловро Майер отличился на 90+4 минуте

27 ноября 2022, 19:56 | Обновлено 27 ноября 2022, 20:07
362
0
ВИДЕО. По учебникам французов. Хорватия забила четвертый гол Канаде
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Канады и Хорватии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На второй минуте игры Дэвис вывел Канаду вперед. Спустя 34 минуты форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич сравнял счет в игре. На 44-й минуте форвард «Хайдука» Марко Ливайя сделал счет 2:1. На 70-й минуте встречи Крамарич оформил дубль и решил все вопросы о победители матча. Но и на этом Хорватия не остановилась – на 90+4 минуте в ворота Канады влетел еще один мяч от защитника французского «Ренна» Ловро Майера.

Отметим, что в первом туре ЧМ сборная Франции обыграла Австралию со счетом 4:1, также пропустив первыми быстрый гол.

Sport.ua проводит видеотрансляцию игры.

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Источник Sport.ua
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