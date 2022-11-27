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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 19:34 | Обновлено 27 ноября 2022, 19:39
593
1

ВИДЕО. Дубль Крамарича. Хорваты поставили жирную точку в игре с Канадой

Форвард «Хоффенхайма» забил третий гол своей команды на 70-й минуте

27 ноября 2022, 19:34 | Обновлено 27 ноября 2022, 19:39
593
1
ВИДЕО. Дубль Крамарича. Хорваты поставили жирную точку в игре с Канадой
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Канады и Хорватии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На второй минуте игры Дэвис вывел Канаду вперед. Спустя 34 минуты форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич сравнял счет в игре. На 44-й минуте форвард «Хайдука» Марко Ливайя сделал счет 2:1. На 70-й минуте встречи Крамарич оформил дубль и решил все вопросы о победители матча. Перишич сделал идеальный пас, Крамарич хорошо обработал мяч и ударом понизу забил в угол ворот.

Sport.ua проводит видеотрансляцию игры.

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Источник Sport.ua
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Yura Юрий
Шарафутдинов писал статью? на 70 минуте 3-1 это все, точка?.....
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