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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 18:47 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:57
931
0

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Хорваты вышли вперед в игре с Канадой

Марко Ливайя забил на 44-й минуте

27 ноября 2022, 18:47 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:57
931
0
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Хорваты вышли вперед в игре с Канадой
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Канады и Хорватии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На второй минуте игры Дэвис вывел Канаду вперед. Спустя 34 минуты форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич сравнял счет в игре. А на 44-й минуте форвард «Хайдука» Марко Ливайя сделал счет 2:1. Юранович и Ливайя провели отличную комбинацию, что позволило Марко выйти на ударную позицию и отправить мяч в левый угол.

Sport.ua проводит видеотрансляцию игры.

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Источник Sport.ua
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