Чемпионат мира27 ноября 2022, 18:40 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:56
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ВИДЕО. Сравняли. Хорватия забила в матче против Канады
Андрей Крамарич отличился на 36-й минуте игры
27 ноября 2022, 18:40 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:56
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В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Канады и Хорватии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На второй минуте игры Дэвис вывел Канаду вперед. Спустя 34 минуты форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич сравнял счет в игре. После отличной передачи Перишича Крамарич расстрелял ворота канадцев с близкой дистанции.
Sport.ua проводит видеотрансляцию игры.
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