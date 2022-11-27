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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 18:40 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:56
778
0

ВИДЕО. Сравняли. Хорватия забила в матче против Канады

Андрей Крамарич отличился на 36-й минуте игры

27 ноября 2022, 18:40 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:56
778
0
ВИДЕО. Сравняли. Хорватия забила в матче против Канады
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Канады и Хорватии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На второй минуте игры Дэвис вывел Канаду вперед. Спустя 34 минуты форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич сравнял счет в игре. После отличной передачи Перишича Крамарич расстрелял ворота канадцев с близкой дистанции.

Sport.ua проводит видеотрансляцию игры.

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Источник Sport.ua
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