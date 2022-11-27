Дэвис – национальный герой. У Канады теперь есть голы на ЧМ
Защитник «Баварии» забил первый гол канадской команды на мундиалях
В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Канады и Хорватии.
На 2-й минуте счет в матче открыл левый защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис.
Этот гол стал для Канады первым на чемпионатах мира. Канадцы во второй раз принимают участие на турнире – в 1986 году они проиграли все три встречи с общим счетом 0:5. Тогда сборная находилась в одной группе с СССР, Венгрией и Францией. В прошлом туре ЧМ-2022 они проиграли Бельгии со счетом 0:1.
Sport.ua проводит видеотрансляцию игры.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира 2022 в Катаре
В Украину может вернуться Егор Ярмолюк