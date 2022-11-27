Дэвис – национальный герой. У Канады теперь есть голы на ЧМ

В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Канады и Хорватии.

На 2-й минуте счет в матче открыл левый защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис.

Этот гол стал для Канады первым на чемпионатах мира. Канадцы во второй раз принимают участие на турнире – в 1986 году они проиграли все три встречи с общим счетом 0:5. Тогда сборная находилась в одной группе с СССР, Венгрией и Францией. В прошлом туре ЧМ-2022 они проиграли Бельгии со счетом 0:1.

Sport.ua проводит видеотрансляцию игры.