Чемпионат мира27 ноября 2022, 18:05 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:22
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ВИДЕО. Быстро и эффектно. Дэвис вывел Канаду вперед в матче с Хорватией
Игрок «Баварии» забил на второй минуте игры
27 ноября 2022, 18:05 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:22
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В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Канады и Хорватии.
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Матч начался с забитого гола. Уже на 2-й минуте встречи защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис забил в ворота хорватов. После навеса Бьюкенена Дэвис нанес удар головой из района 11-метровой точки и направил мяч по центру.
Sport.ua проводит видеотрансляцию игры.
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