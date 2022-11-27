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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 18:05 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:22
338
0

ВИДЕО. Быстро и эффектно. Дэвис вывел Канаду вперед в матче с Хорватией

Игрок «Баварии» забил на второй минуте игры

27 ноября 2022, 18:05 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:22
338
0
ВИДЕО. Быстро и эффектно. Дэвис вывел Канаду вперед в матче с Хорватией
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Канады и Хорватии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч начался с забитого гола. Уже на 2-й минуте встречи защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис забил в ворота хорватов. После навеса Бьюкенена Дэвис нанес удар головой из района 11-метровой точки и направил мяч по центру.

Sport.ua проводит видеотрансляцию игры.

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Источник Sport.ua
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