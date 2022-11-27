Чемпионат мира27 ноября 2022, 17:55 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:13
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ФОТО. Два гола без ответа. Как сборной Марокко шокировала Бельгию
Африканская сборная сделала большой шаг навстречу 1/8 финала
27 ноября 2022, 17:55 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:13
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В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч группового раунда чемпионата мира, в котором встречались национальные сборные Бельгии и Марокко. Матч завершился победой африканской сборной.
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Чемпионат мира. Групповой этап. Группа F. 2-й тур.
Бельгия – Марокко – 0:2
Сабири (73), Абухлаль (90+2)
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