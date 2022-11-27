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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 17:55 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:13
599
0

ФОТО. Два гола без ответа. Как сборной Марокко шокировала Бельгию

Африканская сборная сделала большой шаг навстречу 1/8 финала

27 ноября 2022, 17:55 | Обновлено 27 ноября 2022, 18:13
599
0
ФОТО. Два гола без ответа. Как сборной Марокко шокировала Бельгию
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч группового раунда чемпионата мира, в котором встречались национальные сборные Бельгии и Марокко. Матч завершился победой африканской сборной.

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Чемпионат мира. Групповой этап. Группа F. 2-й тур.

Бельгия – Марокко – 0:2
Сабири (73), Абухлаль (90+2)

Смотрите самые яркие моменты матча в нашей фотогалерее.

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Источник Sport.ua
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