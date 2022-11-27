Провалилась во втором сете. Снигур не смогла выиграть трофей в Люксембурге

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 107) в финале 25-тысячника в Петанже (Люксембург) уступила немецкой теннисистке Моне Бартель (WTA 282) в двух сетах за 1 час м 20 минут.

ITF W25 Петанж. Хард в помещении. Финал

Мона Бартель (Германия) [7] – Дарья Снигур (Украина) [2] – 7:6 (7:2), 6:2

Отметим, что в первом сете Снигур вернулась в игру со счета 1:4 в пользу Бартель, но проиграла партию на тай-брейке. Во втором сете Дарья не смогла найти свой теннис.

К слову, на следующей неделе украинка сыграет на турнире в Андорре.