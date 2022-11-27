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  4. Провалилась во втором сете. Снигур не смогла выиграть трофей в Люксембурге
ITF
27 ноября 2022, 17:47 |
561
1

Провалилась во втором сете. Снигур не смогла выиграть трофей в Люксембурге

Украинка в двух партиях проиграла Моне Бартель

27 ноября 2022, 17:47 |
561
1
Провалилась во втором сете. Снигур не смогла выиграть трофей в Люксембурге
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 107) в финале 25-тысячника в Петанже (Люксембург) уступила немецкой теннисистке Моне Бартель (WTA 282) в двух сетах за 1 час м 20 минут.

ITF W25 Петанж. Хард в помещении. Финал

Мона Бартель (Германия) [7] – Дарья Снигур (Украина) [2] – 7:6 (7:2), 6:2

Отметим, что в первом сете Снигур вернулась в игру со счета 1:4 в пользу Бартель, но проиграла партию на тай-брейке. Во втором сете Дарья не смогла найти свой теннис.

К слову, на следующей неделе украинка сыграет на турнире в Андорре.

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ITF Петанж Дарья Снигур Мона Бартель
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Источник Sport.ua
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