Провалилась во втором сете. Снигур не смогла выиграть трофей в Люксембурге
Украинка в двух партиях проиграла Моне Бартель
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 107) в финале 25-тысячника в Петанже (Люксембург) уступила немецкой теннисистке Моне Бартель (WTA 282) в двух сетах за 1 час м 20 минут.
ITF W25 Петанж. Хард в помещении. Финал
Мона Бартель (Германия) [7] – Дарья Снигур (Украина) [2] – 7:6 (7:2), 6:2
Отметим, что в первом сете Снигур вернулась в игру со счета 1:4 в пользу Бартель, но проиграла партию на тай-брейке. Во втором сете Дарья не смогла найти свой теннис.
К слову, на следующей неделе украинка сыграет на турнире в Андорре.
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