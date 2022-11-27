Ястремская, Снигур и Байндл узнали первых соперниц на турнире в Андорре

Состоялась жеребьевка на турнире WTA 125 в Андорре.

В основной сетке хардовых соревнований сыграют сразу три украинки.

Пятый номер посева Даяна Ястремская (№101 WTA) в первом круге сразится против Нигины Абдураимовой из Узбекистана (№168 WTA).

Седьмая сеяная Дарья Снигур (№107 WTA) стартует матчем с Георгиной Гарсией Перес из Испании (№565 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.

Катерина Байндл (№111 WTA) сыграет против Пемры Озген из Турции (№287 WTA).

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