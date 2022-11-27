WTA27 ноября 2022, 17:36 |
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Ястремская, Снигур и Байндл узнали первых соперниц на турнире в Андорре
Украинские теннисистки сыграют на соревнованиях категории WTA 125
27 ноября 2022, 17:36 |
318
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Состоялась жеребьевка на турнире WTA 125 в Андорре.
В основной сетке хардовых соревнований сыграют сразу три украинки.
Пятый номер посева Даяна Ястремская (№101 WTA) в первом круге сразится против Нигины Абдураимовой из Узбекистана (№168 WTA).
Седьмая сеяная Дарья Снигур (№107 WTA) стартует матчем с Георгиной Гарсией Перес из Испании (№565 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.
Катерина Байндл (№111 WTA) сыграет против Пемры Озген из Турции (№287 WTA).
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