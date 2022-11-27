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  4. Ястремская, Снигур и Байндл узнали первых соперниц на турнире в Андорре
WTA
27 ноября 2022, 17:36 |
318
0

Ястремская, Снигур и Байндл узнали первых соперниц на турнире в Андорре

Украинские теннисистки сыграют на соревнованиях категории WTA 125

27 ноября 2022, 17:36 |
318
0
Ястремская, Снигур и Байндл узнали первых соперниц на турнире в Андорре
ФТУ. Даяна Ястремская

Состоялась жеребьевка на турнире WTA 125 в Андорре.

В основной сетке хардовых соревнований сыграют сразу три украинки.

Пятый номер посева Даяна Ястремская (№101 WTA) в первом круге сразится против Нигины Абдураимовой из Узбекистана (№168 WTA).

Седьмая сеяная Дарья Снигур (№107 WTA) стартует матчем с Георгиной Гарсией Перес из Испании (№565 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.

Катерина Байндл (№111 WTA) сыграет против Пемры Озген из Турции (№287 WTA).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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WTA Андорра Даяна Ястремская Дарья Снигур Катерина Байндл (Козлова) Нигина Абдураимова Георгина Гарсия Перес Пемра Озген
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Источник Sport.ua
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