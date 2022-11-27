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Украина. Премьер лига
27 ноября 2022, 17:15 | Обновлено 27 ноября 2022, 17:16
217
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Рух

В Александрии на стадионе «Ника» пройдет поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги

27 ноября 2022, 17:15 | Обновлено 27 ноября 2022, 17:16
217
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Рух
ФК Александрия

В понедельник, 28 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Рух».

Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника» и судить его будет арбитр Денис Шурман из Киевской области. Начало встречи в 13:00.

«Александрия» – «Рух». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Рух», за которой следите здесь.

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Александрия – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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