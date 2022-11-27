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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 16:52 | Обновлено 27 ноября 2022, 17:04
53
0

ВИДЕО. Сушите весла. Сборная Марокко забила второй гол Бельгии

На 90+2 минуте отличился Закария Абухляль

27 ноября 2022, 16:52 | Обновлено 27 ноября 2022, 17:04
53
0
ВИДЕО. Сушите весла. Сборная Марокко забила второй гол Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Бельгии и Марокко.

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На 90+2 минуте форвард французской «Тулузы» Закария Абухляль забил гол и увеличил преимущество марокканцев. После отличного прострела Зиеша Закария изумительным ударом вонзил мяч в девятку.

Игра завершилась сенсационной победой Марокко со счетом 2:0.

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Источник Sport.ua
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