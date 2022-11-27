ВИДЕО. Куртуа исполнил элегантный финт в матче с Марокко
Вратарь сборной Бельгии в этом матче ногами играл лучше, чем руками
В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч группового раунда чемпионата мира, в котором встречались национальные сборные Бельгии и Марокко.
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В середине первого тайма вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа решил показать, что умеет играть не только руками. В одном из моментов он оставил в дураках марокканского нападающего «Севильи» Юссефа Эн Несири, который пошел в агрессивный отбор на вратаря.
К сожалению для бельгийцев, в других моментах Куртуа играл не так уверенно.
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