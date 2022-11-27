Тактический ход? Состав Марокко на матч с Бельгией был изменен после гимна
Яссин Буну так и не вышел на поле
В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Бельгии и Марокко.
Сборная Марокко заменила вратаря перед началом игры.
Голкипер испанской «Севильи» Яссин Буну попал в стартовый состав национальной команды. Он вместе с остальными игроками пел гимн перед началом игры.
Однако после этого место в воротах занял Мунир Мохаммеди из «Аль-Вахды». Официальная причина этой замены неизвестна. Согласно самой распространённой версии, Буну получил повреждение в последний момент.
К слову, поединок завершился сенсационной победой Марокко со счетом 2:0.
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