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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 17:10 | Обновлено 27 ноября 2022, 17:11
372
0

Тактический ход? Состав Марокко на матч с Бельгией был изменен после гимна

Яссин Буну так и не вышел на поле

27 ноября 2022, 17:10 | Обновлено 27 ноября 2022, 17:11
372
0
Тактический ход? Состав Марокко на матч с Бельгией был изменен после гимна
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Бельгии и Марокко.

Сборная Марокко заменила вратаря перед началом игры.

Голкипер испанской «Севильи» Яссин Буну попал в стартовый состав национальной команды. Он вместе с остальными игроками пел гимн перед началом игры.

Однако после этого место в воротах занял Мунир Мохаммеди из «Аль-Вахды». Официальная причина этой замены неизвестна. Согласно самой распространённой версии, Буну получил повреждение в последний момент.

К слову, поединок завершился сенсационной победой Марокко со счетом 2:0.

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Яссин Буну ЧМ-2022 по футболу сборная Марокко по футболу
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Источник Sport.ua
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