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  4. ФОТО. Японские болельщики убрали мусор с трибуны после матча с Коста-Рикой
Чемпионат мира
27 ноября 2022, 14:58 | Обновлено 27 ноября 2022, 14:59
1067
2

ФОТО. Японские болельщики убрали мусор с трибуны после матча с Коста-Рикой

Японцы как всегда на высоте

27 ноября 2022, 14:58 | Обновлено 27 ноября 2022, 14:59
1067
2
ФОТО. Японские болельщики убрали мусор с трибуны после матча с Коста-Рикой
Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики сборной Японии убрали свой мусор с трибун стадиона «Ахмед бин Али» после завершения матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Коста-Рики (0:1).

Фанаты собрали мусор со своего сектора в специальные мешки, которые заранее принесли с собой, и унесли их со стадиона. Подобную процедуру они совершили и после победы над Германией.

Отметим, что болельщики Японии убирают мусор за собой после каждого матча, который посещают.

В последнем туре японцы сразятся против команды Испании.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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Remark
Хочу увидеть финал Иран - Япония.
Болельщики Японии - болельщики с правильным воспитанием.
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