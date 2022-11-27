ФОТО. Японские болельщики убрали мусор с трибуны после матча с Коста-Рикой

Болельщики сборной Японии убрали свой мусор с трибун стадиона «Ахмед бин Али» после завершения матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Коста-Рики (0:1).

Фанаты собрали мусор со своего сектора в специальные мешки, которые заранее принесли с собой, и унесли их со стадиона. Подобную процедуру они совершили и после победы над Германией.

Отметим, что болельщики Японии убирают мусор за собой после каждого матча, который посещают.

В последнем туре японцы сразятся против команды Испании.

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