Саутгемптон вел переговоры с экс-скаутом Шахтера, но затем пропал со связи

Руководство «Саутгемптона» проявляло заинтересованность в назначении бывшего директора департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту на должность шеф-скаута своего клуба.

Боту, который в настоящий момент занимает должность спортивного директора греческого клуба ПАОК, было предложено представить свою программу кадровой работы «Саутгемптона» на ближайшее будущее.

После того, как «Саутгемптон» получил ответ Боту, англичане более на связь с португальцем не выходили.

Примечательно, что должность шеф-скаута «Саутгемптона» до сих пор остается вакантной. Таковой она стала в октябре, когда Джо Шилдс решил покинуть «святых» ради приглашения из «Челси».

Ранее Боту рассказывал, почему покинул «Шахтер» и с какими проблемами столкнулся в Греции.