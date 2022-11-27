Аналитики назвали пять самых вероятных финалов ЧМ-2022

Аналитики компании Gracenote назвали топ-5 наиболее вероятных финалов чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.

На сегодняшний день наибольшая вероятность увидеть в матче за титул команды Бразилии и Франции.

Из части сетки Бразилии есть вероятность увидеть еще Аргентину. Из другой половины аналитики дают хорошие шансы на выход в финал Бельгии, Португалии и Англии.

Финальный матч состоится 18 декабря в Лусаиле.