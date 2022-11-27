Аналитики назвали пять самых вероятных финалов ЧМ-2022
Скорее всего, за титул будет сражаться Бразилия и европейская сборная
Аналитики компании Gracenote назвали топ-5 наиболее вероятных финалов чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.
На сегодняшний день наибольшая вероятность увидеть в матче за титул команды Бразилии и Франции.
Из части сетки Бразилии есть вероятность увидеть еще Аргентину. Из другой половины аналитики дают хорошие шансы на выход в финал Бельгии, Португалии и Англии.
Финальный матч состоится 18 декабря в Лусаиле.
🧮 - Top-5 most likely World Cup 2022 Finals— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 26, 2022
5.7% 🇧🇷Brazil v 🇫🇷France
3.8% 🇧🇷Brazil v 🇧🇪Belgium
3.4% 🇦🇷Argentina v 🇫🇷France
3.4% 🇧🇷Brazil v 🇵🇹Portugal
3.2% 🇧🇷Brazil v 🏴England#BRA #FRA #BEL #ARG #POR #ENG #WorldCup2022
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