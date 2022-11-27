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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 13:03 | Обновлено 27 ноября 2022, 13:07
361
1

Руни призвал Саутгейта к изменениям в игре сборной Англии

Английский экс-нападающий высказал экспертное мнение

27 ноября 2022, 13:03 | Обновлено 27 ноября 2022, 13:07
361
1
Руни призвал Саутгейта к изменениям в игре сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в преддверии матча 3-го тура ЧМ-2022, в котором сборная Англии должна сыграть с командой Уэльса, обратился к главному тренеру англичан Гарету Саутгейту. 37-летний специалист призвал дать отдых нападающему родоначальников футбола Гарри Кейну.

«Гарету Саутгейту нужно внести изменения к игре с Уэльсом во вторник. Для того, чтобы не пройти квалификацию, потребовалось бы почти чудо, поэтому это прекрасная возможность уделить несколько минут игрокам, которые до сих пор редко привлекались к игре.

Возглавляет список Фил Фоден. Мне показалось очень странным, что Фоден не вышел на замену в матче против сборной США. Технически, он лучший футболист, который есть в Англии. На матч с Уэльсом я бы также вывел Мейсона Маунта и пригласил Калвина Филлипса, если он будет в форме, и в противном случае Джордана Хендерсона», — заявил Руни.

Встреча английской и валлийской сборных на ЧМ-2022 состоится во вторник, 29 ноября.

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Уэйн Руни Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sky Sports
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