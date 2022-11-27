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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 12:41 | Обновлено 27 ноября 2022, 12:42
1052
0

Матч Англия – США стал сногсшибательным для американского ТВ-рынка

Поединок 2-го тура ЧМ-2022 отметился рекордом

27 ноября 2022, 12:41 | Обновлено 27 ноября 2022, 12:42
1052
0
Матч Англия – США стал сногсшибательным для американского ТВ-рынка
Getty Images/Global Images Ukraine

Игра 2-го тура групповой стадии чемпионата мира в Катаре между сборными Англии и США (0:0) на американском телеканале FOX посмотрели 15 377 000 человек. Это рекорд просмотра футбольного поединка в истории американского телевидения.

Предыдущее достижение было у поединка ЧМ-1994 между Италией и Бразилией (14 510 000 человек), который проходил, напомним, в США.

Напомним, американская сборная выступает в Катаре в 11 раз в истории финальных турниров мундиаля. Наивысшим ее достижением является четвертьфинал, до которого она дошла на турнире в 2002 году.

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Источник Sport.ua
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