Чемпионат мира26 ноября 2022, 09:40 |
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ФОТО. Как Англия играла в соккер. Лучшие мгновения матча Англия – США
Смотрите фотогалерею матча 2-го тура чемпионата 2022 в Катаре
26 ноября 2022, 09:40 |
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26 ноября во 2-м туре группы B ЧМ-2022 американцы сыграли вничью с Англией (0:0). В другой встрече группы Уэльс проиграл Ирану (0:2).
Хавбек сборной США Кристиан Пулишич назван лучшим игроком матча против Англии.
В решающем туре 29 ноября Англия (4 очка) сыграет против Уэльса (1 очко), а США (2 балла) встретится с Ираном (3 пункта).
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ФОТО. Как Англия играла в соккер. Лучшие мгновения матча Англия – США
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