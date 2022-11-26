ФОТО. Как Англия играла в соккер. Лучшие мгновения матча Англия – США

26 ноября во 2-м туре группы B ЧМ-2022 американцы сыграли вничью с Англией (0:0). В другой встрече группы Уэльс проиграл Ирану (0:2).

Хавбек сборной США Кристиан Пулишич назван лучшим игроком матча против Англии.

В решающем туре 29 ноября Англия (4 очка) сыграет против Уэльса (1 очко), а США (2 балла) встретится с Ираном (3 пункта).

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