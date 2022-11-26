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  4. ФОТО. Как Англия играла в соккер. Лучшие мгновения матча Англия – США
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 09:40 |
382
0

ФОТО. Как Англия играла в соккер. Лучшие мгновения матча Англия – США

Смотрите фотогалерею матча 2-го тура чемпионата 2022 в Катаре

26 ноября 2022, 09:40 |
382
0
ФОТО. Как Англия играла в соккер. Лучшие мгновения матча Англия – США
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября во 2-м туре группы B ЧМ-2022 американцы сыграли вничью с Англией (0:0). В другой встрече группы Уэльс проиграл Ирану (0:2).

Хавбек сборной США Кристиан Пулишич назван лучшим игроком матча против Англии.

В решающем туре 29 ноября Англия (4 очка) сыграет против Уэльса (1 очко), а США (2 балла) встретится с Ираном (3 пункта).

ФОТО. Как Англия играла в соккер. Лучшие мгновения матча Англия – США

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Источник Sport.ua
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