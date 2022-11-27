Без Кубо и Сакаи. Япония и Коста-Рика огласили составы
В 12:00 по Киеву в Катаре начнется матч 2-го тура ЧМ-2022
В Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» в 12:00 по киевскому времени начнется матч 2-го тура в квартете Е групповой стадии мундиаля, в котором сойдутся сборные Японии и Коста-Рики.
В составе японской сборной отсутствуют полузащитники Кубо и Сакаи, которые играли с первых минут в поединке 1-го тура со сборной Германии.
Япония: Гонда – Доан, Эндо, Итакура, Йошида, Камада, Морита, Нагатомо, Сома, Уэда, Ямане.
Коста-Рика: Навас – Борхес, Кендалл, Дуарте, Кальво, Кэмпбелл, Контрерас, Овьедо, Техеда, Торрес, Фуллер Спенс.
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