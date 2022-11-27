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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 09:42 | Обновлено 27 ноября 2022, 10:12
263
0

ЧМ-2022. Испания – Германия: битва новых поколений бывших чемпионов

Германии нужно только побеждать, чтобы не допустить провала 2018

27 ноября 2022, 09:42 | Обновлено 27 ноября 2022, 10:12
263
0
ЧМ-2022. Испания – Германия: битва новых поколений бывших чемпионов

Группа В. Эль-Хаур. Стадион «Эль-Байт». 21.00
Трансляция: «Общественное» и MEGOGO
LIVE-трансляция: Parimatch Ukraine

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Сенсации от Германии и рекорды Испании

В 2010 году в ЮАР Андрес Иньеста забил единственный гол в ворота Нидерландов и принес Испании первое в истории мировое чемпионство. Через четыре года Марио Гетце осчастливил Германию, став автором единственного гола в финале Мундиаля в Бразилии – Бундестим завоевала свой третий кубок мира. И вот еще через 8 лет каждая из этих сборных привезла в Катар свое новое «золотое поколение» и готова снова почувствовать вкус триумфа.

Испания и Германия – абсолютные фавориты группы Е. По крайней мере, были до первого тура. Но немцы начали турнир сенсационно и сразу по двум причинам. Во-первых, они выразили протест против нарушений прав человека в Катаре, фото, на котором игроки Бундестим прикрывают себе рот, разошлось по всем мировым СМИ и вызвало волну обсуждений. А во-вторых, они проиграли Японии, забив первыми и обладая абсолютным преимуществом в первом тайме. Оба гола Нойер пропустил от игроков Бундеслиги.

А команда Луиса Энрике показала себя во всей красе в матче против Коста-Рики. 7:0. Гави – третий самый молодой автор гола на чемпионатах мира после Пеле и Мануэля Росаса. Ему 18 лет и 110 дней, и, похоже, он станет одной из главных звезд этого чемпионата. Хотя обновленная Испания прекрасна по стилю, индивидуальному мастерству, технике. Процент времени, когда испанцы владели мячом в матче с Коста-Рикой, составлял 81,8%. Это самый лучший результат в истории чемпионатов мира. Возможно, этой «фурии рохе» не хватает мощности и опыта, но поражать она будет.

Прогноз от Parimatch Ukraine

Эксперты Parimatch Ukraine считают шансы испанцев на победу несколько выше. Коэффициент на успех «фурии рохи» – 2.33, в то время как на Германию – 2.95. При этом обе команды должны забить, вероятнейший результат поединка – 2:1. Ничья – менее вероятный вариант, шансы на мир расценивают как 3,70 к 1.

Испания и Германия играли между собой огромное количество матчей, как официальных, так и товарищеских. В последний раз эти двое встречались в 2020-м в рамках Лиги наций (в группе вместе с Украиной), и тогда испанцы разгромили немцев – 6:0. В общей сложности в последних пяти матчах «фурия роха» дважды побеждала, одна победа на счету Германии, еще дважды команды играли вничью. А вот на чемпионатах мира будущие соперники встречались четыре раза. В этом случае статистика в пользу Бундестим: 2 победы против одной у испанцев, еще однажды между ними был зафиксирован мир.

Собственно, теперь Германии нужно только побеждать, чтобы не допустить провала 2018, когда они не вышли из группы. Испании победа гарантирует плей-офф.

Это будет горячее противостояние, а услышать его эмоции можно будет благодаря инициативе Parimatch Ukraine. Бесплатная аудиотрансляция всех матчей ЧМ-2022 только на сайте Parimatch!

Так что выбирай любимую команду и заряжай на чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch Ukraine!

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Источник Sport.ua
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