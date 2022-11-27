Олег МОЗИЛЬ: «Бог мне помог в игре с Динамо»
Голкипер «Металлиста 1925» – о поединке с «Динамо» в УПЛ
Вратарь харьковского клуба «Металлист 1925» Олег Мозиль дал оценку игре 15-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (0:0), в которой он отразил пенальти в исполнении Виктора Цыганкова.
– Конечно, «Динамо» играло первым номером и имело больше моментов у наших ворот. Хотя мы имели свои моменты в атаке и шансы для взятия ворот Нещерета имели. Думаю, что ничья – закономерный результат.
– Тебе было сложнее в первом или втором тайме?
– Получилась довольно равная игра для меня.
– Пенальти в твои ворота был?
– Я особо не видел, смотрел только за мячом. Слышал звук на поле, но не видел еще повторов. А ударили ли по ногам игрока «Динамо»? Не знаю.
– Пробивавший пенальти Виктор Цыганков – мастер по исполнению одиннадцатиметровых ударов. Как ты отбил удар с точки?
– Я реагировал по удару. Помог своей команде. А Бог мне помог. Угадал, куда мог пробить Цыганков.
– Но «Металлист 1925» мог выиграть эту встречу…
– Да, Андрей Борячук имел отличный шанс для взятия ворот, да и после углового, в конце встречи, имели возможность выйти вперед.
– Первый матч сезона вы провели против «Шахтера», а сейчас сыграли с еще одним из грандов, и также была зафиксирована ничья 0:0. Это символичные результаты?
– Нам очень приятно.
– Кто сильнее – «Шахтер» или «Динамо»?
– Не буду никого выделять. Оба соперника – топовые клубы украинской Премьер-лиги.
– «Днепр-1» может стать чемпионом Украины?
– Так, как они играют в чемпионате, у них есть все шансы для завоевания золотых медалей. Они всего дважды потеряли очки в нынешнем сезоне.
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