Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег МОЗИЛЬ: «Бог мне помог в игре с Динамо»
Украина. Премьер лига
27 ноября 2022, 09:53 | Обновлено 27 ноября 2022, 10:02
568
2

Олег МОЗИЛЬ: «Бог мне помог в игре с Динамо»

Голкипер «Металлиста 1925» – о поединке с «Динамо» в УПЛ

27 ноября 2022, 09:53 | Обновлено 27 ноября 2022, 10:02
568
2
Олег МОЗИЛЬ: «Бог мне помог в игре с Динамо»
ФК Металлист 1925. Олег Мозиль (справа)

Вратарь харьковского клуба «Металлист 1925» Олег Мозиль дал оценку игре 15-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (0:0), в которой он отразил пенальти в исполнении Виктора Цыганкова.

– Конечно, «Динамо» играло первым номером и имело больше моментов у наших ворот. Хотя мы имели свои моменты в атаке и шансы для взятия ворот Нещерета имели. Думаю, что ничья – закономерный результат.

Тебе было сложнее в первом или втором тайме?

– Получилась довольно равная игра для меня.

Пенальти в твои ворота был?

– Я особо не видел, смотрел только за мячом. Слышал звук на поле, но не видел еще повторов. А ударили ли по ногам игрока «Динамо»? Не знаю.

Пробивавший пенальти Виктор Цыганков – мастер по исполнению одиннадцатиметровых ударов. Как ты отбил удар с точки?

– Я реагировал по удару. Помог своей команде. А Бог мне помог. Угадал, куда мог пробить Цыганков.

Но «Металлист 1925» мог выиграть эту встречу…

– Да, Андрей Борячук имел отличный шанс для взятия ворот, да и после углового, в конце встречи, имели возможность выйти вперед.

Первый матч сезона вы провели против «Шахтера», а сейчас сыграли с еще одним из грандов, и также была зафиксирована ничья 0:0. Это символичные результаты?

– Нам очень приятно.

Кто сильнее – «Шахтер» или «Динамо»?

– Не буду никого выделять. Оба соперника – топовые клубы украинской Премьер-лиги.

«Днепр-1» может стать чемпионом Украины?

– Так, как они играют в чемпионате, у них есть все шансы для завоевания золотых медалей. Они всего дважды потеряли очки в нынешнем сезоне.

По теме:
Первая лига. Матчи последнего 14-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
Заря – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олег Мозиль Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sportarena
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Излюбленные грабли. Динамо не смогло вскрыть оборону Металлиста 1925
Футбол | 26 ноября 2022, 15:58 82
Излюбленные грабли. Динамо не смогло вскрыть оборону Металлиста 1925
Излюбленные грабли. Динамо не смогло вскрыть оборону Металлиста 1925

Команда Мирчи Луческу не поразила ворота соперников даже с пенальти

Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Футбол | 26 ноября 2022, 14:53 9
Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса

Футбольное поле в Петрово явно не соответствует требованиям Премьер-лиги

Финал больших яиц. Австралия и Канада разыграют Кубок Дэвиса
Теннис | 27.11.2022, 05:10
Финал больших яиц. Австралия и Канада разыграют Кубок Дэвиса
Финал больших яиц. Австралия и Канада разыграют Кубок Дэвиса
Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
Футбол | 26.11.2022, 17:03
Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
ФОТО. Как феерил Месси. Лучшие моменты матча Аргентина – Мексика
Футбол | 27.11.2022, 07:50
ФОТО. Как феерил Месси. Лучшие моменты матча Аргентина – Мексика
ФОТО. Как феерил Месси. Лучшие моменты матча Аргентина – Мексика
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Олежка, спроси у Бога почему он допускает такое кошмарное насилие, уничтожение и не человеческие страдания мирных, никому ничего плохого не сделавших людей в Украине.
Ответить
-2
Dar Veter
"Левые" пеналя обычно не забиваются.
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без россиян и с фундаментальными реформами. Превью сезона в лыжных гонках
Без россиян и с фундаментальными реформами. Превью сезона в лыжных гонках
25.11.2022, 10:59
Зимние виды
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам
26.11.2022, 05:44
Другие виды
Жена Усика: «Они прикрывают свои преступления самым святым! Вот уроды!»
Жена Усика: «Они прикрывают свои преступления самым святым! Вот уроды!»
25.11.2022, 09:57 1
Бокс
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
26.11.2022, 10:30
Футбол
Экс-чемпион мира WBA: «Бой с Усиком может привести Фьюри к статусу легенды»
Экс-чемпион мира WBA: «Бой с Усиком может привести Фьюри к статусу легенды»
25.11.2022, 21:19 2
Бокс
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
25.11.2022, 13:56
Футбол
Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю
Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю
25.11.2022, 18:42 1
Футбол
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
26.11.2022, 22:19 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности