Олег МОЗИЛЬ: «Бог мне помог в игре с Динамо»

Вратарь харьковского клуба «Металлист 1925» Олег Мозиль дал оценку игре 15-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (0:0), в которой он отразил пенальти в исполнении Виктора Цыганкова.

– Конечно, «Динамо» играло первым номером и имело больше моментов у наших ворот. Хотя мы имели свои моменты в атаке и шансы для взятия ворот Нещерета имели. Думаю, что ничья – закономерный результат.

– Тебе было сложнее в первом или втором тайме?

– Получилась довольно равная игра для меня.

– Пенальти в твои ворота был?

– Я особо не видел, смотрел только за мячом. Слышал звук на поле, но не видел еще повторов. А ударили ли по ногам игрока «Динамо»? Не знаю.

– Пробивавший пенальти Виктор Цыганков – мастер по исполнению одиннадцатиметровых ударов. Как ты отбил удар с точки?

– Я реагировал по удару. Помог своей команде. А Бог мне помог. Угадал, куда мог пробить Цыганков.

– Но «Металлист 1925» мог выиграть эту встречу…

– Да, Андрей Борячук имел отличный шанс для взятия ворот, да и после углового, в конце встречи, имели возможность выйти вперед.

– Первый матч сезона вы провели против «Шахтера», а сейчас сыграли с еще одним из грандов, и также была зафиксирована ничья 0:0. Это символичные результаты?

– Нам очень приятно.

– Кто сильнее – «Шахтер» или «Динамо»?

– Не буду никого выделять. Оба соперника – топовые клубы украинской Премьер-лиги.

– «Днепр-1» может стать чемпионом Украины?

– Так, как они играют в чемпионате, у них есть все шансы для завоевания золотых медалей. Они всего дважды потеряли очки в нынешнем сезоне.