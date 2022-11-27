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Италия
27 ноября 2022, 09:35 | Обновлено 27 ноября 2022, 09:42
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Брешия - СПАЛ. Прогноз и анонс на матч

Матч Серии В

27 ноября 2022, 09:35 | Обновлено 27 ноября 2022, 09:42
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Брешия - СПАЛ. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября на «Марио Ригамонти» пройдет матч 14-го тура Серии В Италии, в котором «Брешиа» встретится со «СПАЛ». Старт поединка запланирован на 17:00 по московскому времени.

«Брешиа»

Клуб в 2019-м году выигрывал Серию В. Но возвращение в итальянскую футбольную элиту получилось коротким, всего на сезон. Казалось, что получится сразу же вернуться в Кальчо. Но обе свои предыдущие попытки «ласточки» завершали идентично. Они были недостаточно хороши, чтобы занять место в паре лидеров дивизиона, а потом проигрывали в стыках. При этом оптимисты могли заметить некий прогресс: сначала была 7-я итоговая позиция, прошлой весной уже 5-я. В новом розыгрыше удался мощнейший старт, с 5-ю победами в 6 первых турах. Но все сломалось в октябре, после паузы на матчи сборных. Сначала были унизительные 2-6 с «Бари», потом полоса без побед затянулась, с учетом вылета из кубка, уже на 8 матчей. Из которых 4 последних, правда, приносили ничьи. Пеп Клотет, пришедший летом, пока сохраняет тренерский пост. Но Массимо Челлино со своей эксцентричностью может передумать буквально в любой момент...

«СПАЛ»

Команда 10 лет назад была фактически перезапущена чуть ли не с нуля. За пару сезонов она добилась нескольких усилений в классе, пока не вышла в 2017-м году в Серию А. Нельзя сказать, что там были успехи. Но худо-бедно Леонардо Семпличи несколько лет кряду удерживал подопечных в Кальчо. Потом, как бывает, у тренера исчерпались идеи, а нового наставника такого же уровня КПД боссы «Дома Эсте» не нашли. Прошлый сезон закончился 15-м местом в Серии В. А в этом уже успели провести тренерскую рокировку, сняв разочаровавшего Вентурато (который сам в январе только сменил как раз Клотета!) и сделав ставку на Де Росси - того самого, легенду «Ромы». И определенный эффект это дало: уже при Даниэле была победа 5-0 над «Козенцой», ничьи с «Зюдтиролем» и «Тернаной». Правда, в прошлом туре «спаллини» уступили «Беневенто» дома. Хотя быстро открывали счет и удерживали преимущество с час игрового времени.

Статистика личных встреч

Начиная с 2019-го года «Брешиа» выдала серию из 5 побед в очных матчах. И только в апреле «СПАЛ» смог выдать выездные 1-1.

Прогноз на противостояние

Букмекерские конторы не верят в гостей, очевидно, смотря на историю противостояний. Но «Брешиа» тоже не блистала результатами, так что выбираем нейтральные «тотал меньше 2,5 забитых голов» (коэффициент - 1,81) от Париматч.

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Источник Sport.ua
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