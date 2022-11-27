Был заговор? Бразильцы уверены, что Неймара травмировали специально

В сборной Бразилии есть мнение, что футболисты сборной Сербии умышленно добились травмы нападающего Неймара. Как известно, 30-летний нападающий парижского «ПСЖ» получил повреждение голеностопа в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира с командой Сербии (2:0).

Также сообщается, что в тренерском штабе бразильской сборной считают, что до игры сербам была дана установка травмировать не только Неймара, а и нападающего Винисиуса Жуниора.

Как известно, Неймар, получив травму, теперь пропустит два оставшихся матча сборной в группе, а должен восстановиться только к старту игр плей-офф ЧМ-2022.

Ранее Неймар показал фотографии своего распухшего голеностопа.

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