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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 08:17 | Обновлено 27 ноября 2022, 08:54
2118
1

Был заговор? Бразильцы уверены, что Неймара травмировали специально

​​​​​​​Пентакампеоны недовольны игроками сборной Сербии

27 ноября 2022, 08:17 | Обновлено 27 ноября 2022, 08:54
2118
1
Был заговор? Бразильцы уверены, что Неймара травмировали специально
Getty Images/Global Images Ukraine. За Неймаром (справа) охотились?

В сборной Бразилии есть мнение, что футболисты сборной Сербии умышленно добились травмы нападающего Неймара. Как известно, 30-летний нападающий парижского «ПСЖ» получил повреждение голеностопа в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира с командой Сербии (2:0).

Также сообщается, что в тренерском штабе бразильской сборной считают, что до игры сербам была дана установка травмировать не только Неймара, а и нападающего Винисиуса Жуниора.

Как известно, Неймар, получив травму, теперь пропустит два оставшихся матча сборной в группе, а должен восстановиться только к старту игр плей-офф ЧМ-2022.

Ранее Неймар показал фотографии своего распухшего голеностопа.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Сербии по футболу Бразилия - Сербия Неймар Винисиус Жуниор
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Источник Marca
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Павло Костюк
Серби ? І чому я не здивований. 
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