Овчаренко уступил первому сеяному в полуфинале 25-тысячника в Греции

Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 428) в полуфинале хардового 25-тысячника в Ираклионе (Греция) проиграл первому сеяному турнира Теренсу Атмане (Франция, ATP 338) в двух сетах.

ITF W25 Ираклион. Хард. 1/2 финала

Теренс Атмане (Франция) – Александр Овчаренко (Украина) – 6:3, 6:4

Отметим, что неделей ранее Александр обыграл Теренса на этих же кортах также в полуфинале.