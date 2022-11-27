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  4. Овчаренко уступил первому сеяному в полуфинале 25-тысячника в Греции
ITF
27 ноября 2022, 02:30 |
28
0

Овчаренко уступил первому сеяному в полуфинале 25-тысячника в Греции

Украинец проиграл Теренсу Атмане в двух сетах

27 ноября 2022, 02:30 |
28
0
Овчаренко уступил первому сеяному в полуфинале 25-тысячника в Греции
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 428) в полуфинале хардового 25-тысячника в Ираклионе (Греция) проиграл первому сеяному турнира Теренсу Атмане (Франция, ATP 338) в двух сетах.

ITF W25 Ираклион. Хард. 1/2 финала

Теренс Атмане (Франция) – Александр Овчаренко (Украина) – 6:3, 6:4

Отметим, что неделей ранее Александр обыграл Теренса на этих же кортах также в полуфинале.

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Александр Овчаренко ITF Ираклион
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Источник Sport.ua
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