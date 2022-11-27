ITF27 ноября 2022, 02:30 |
28
0
Овчаренко уступил первому сеяному в полуфинале 25-тысячника в Греции
Украинец проиграл Теренсу Атмане в двух сетах
27 ноября 2022, 02:30 |
28
0
Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 428) в полуфинале хардового 25-тысячника в Ираклионе (Греция) проиграл первому сеяному турнира Теренсу Атмане (Франция, ATP 338) в двух сетах.
ITF W25 Ираклион. Хард. 1/2 финала
Теренс Атмане (Франция) – Александр Овчаренко (Украина) – 6:3, 6:4
Отметим, что неделей ранее Александр обыграл Теренса на этих же кортах также в полуфинале.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 27 ноября 2022, 02:00 0
Виталий Сачко проиграл Леандро Ридлю в полуфинале челленджера в Андрии
Футбол | 26 ноября 2022, 23:05 1
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира 2022 в Катаре
Футбол | 26.11.2022, 10:10
Футбол | 26.11.2022, 22:57
Футбол | 26.11.2022, 22:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.11.2022, 14:50 6
25.11.2022, 08:18
25.11.2022, 12:34
25.11.2022, 13:42 11
25.11.2022, 17:21 6
25.11.2022, 06:29
25.11.2022, 14:00
25.11.2022, 14:03 46