Овчаренко пятый раз в сезоне пробился в финал турнира ITF

Украинский теннисист Александр Овчаренко (№427 АТР) добыл еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Греции.

В 1/2 финала восьмой сеяный украинец в трех сетах переиграл Теренса Атмане из Франции (№350 АТР).

Ираклион. 1/2 финала

Александр Овчаренко (Украина) – Теренс Атмане (Франция) – 6:4, 3:6, 6:3.

В финале Александр сыграет против чешского теннисиста Якуба Меншика (№566 АТР).

Овчаренко пятый раз в сезоне сыграет в финале турнира ITF в одиночном разряде, но впервые на харде.

В 1/4 финала украинец переиграл Сандро Коппа из Австрии.