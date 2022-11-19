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  4. Овчаренко пятый раз в сезоне пробился в финал турнира ITF
ITF
19 ноября 2022, 18:17 |
67
0

Овчаренко пятый раз в сезоне пробился в финал турнира ITF

Александр будет сражаться за титул в Греции

19 ноября 2022, 18:17 |
67
0
Овчаренко пятый раз в сезоне пробился в финал турнира ITF
ITF. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко (№427 АТР) добыл еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Греции.

В 1/2 финала восьмой сеяный украинец в трех сетах переиграл Теренса Атмане из Франции (№350 АТР).

Ираклион. 1/2 финала
Александр Овчаренко (Украина) – Теренс Атмане (Франция) – 6:4, 3:6, 6:3.

В финале Александр сыграет против чешского теннисиста Якуба Меншика (№566 АТР).

Овчаренко пятый раз в сезоне сыграет в финале турнира ITF в одиночном разряде, но впервые на харде.

В 1/4 финала украинец переиграл Сандро Коппа из Австрии.

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Александр Овчаренко ITF Ираклион Теренс Атмане
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Источник Sport.ua
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