Овчаренко пятый раз в сезоне пробился в финал турнира ITF
Александр будет сражаться за титул в Греции
Украинский теннисист Александр Овчаренко (№427 АТР) добыл еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Греции.
В 1/2 финала восьмой сеяный украинец в трех сетах переиграл Теренса Атмане из Франции (№350 АТР).
Ираклион. 1/2 финала
Александр Овчаренко (Украина) – Теренс Атмане (Франция) – 6:4, 3:6, 6:3.
В финале Александр сыграет против чешского теннисиста Якуба Меншика (№566 АТР).
Овчаренко пятый раз в сезоне сыграет в финале турнира ITF в одиночном разряде, но впервые на харде.
В 1/4 финала украинец переиграл Сандро Коппа из Австрии.
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