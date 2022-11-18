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  4. Овчаренко вышел в полуфинал 25-тысячника ITF в Греции
ITF
18 ноября 2022, 12:22 |
130
1

Овчаренко вышел в полуфинал 25-тысячника ITF в Греции

Александр в двух сетах переиграл соперника из Австрии

18 ноября 2022, 12:22 |
130
1
Овчаренко вышел в полуфинал 25-тысячника ITF в Греции
ФТУ. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко добыл еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Греции.

В 1/4 финала восьмой сеяный украинец в двух сетах легко переиграл Сандро Коппа из Австрии.

Ираклион. 1/4 финала
Александр Овчаренко (Украина) – Сандро Копп (Австрия) – 6:1, 7:5

В 1/2 финала Александр сыграет против четвертого сеяного Теренса Атмана из Франции или Меттью Деллаведова из Австралии.

В предыдущем раунде украинец легко одолел Марко Топо из Германии.

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Александр Овчаренко Сандро Копп ITF Ираклион
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Источник Sport.ua
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Spectra
Так долго молчал Саша, что сезон подходит к концу, на следующей неделе он проведет последний турнир в году.
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