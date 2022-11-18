Овчаренко вышел в полуфинал 25-тысячника ITF в Греции

Украинский теннисист Александр Овчаренко добыл еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Греции.

В 1/4 финала восьмой сеяный украинец в двух сетах легко переиграл Сандро Коппа из Австрии.

Ираклион. 1/4 финала

Александр Овчаренко (Украина) – Сандро Копп (Австрия) – 6:1, 7:5

В 1/2 финала Александр сыграет против четвертого сеяного Теренса Атмана из Франции или Меттью Деллаведова из Австралии.

В предыдущем раунде украинец легко одолел Марко Топо из Германии.