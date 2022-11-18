ITF18 ноября 2022, 12:22 |
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Овчаренко вышел в полуфинал 25-тысячника ITF в Греции
Александр в двух сетах переиграл соперника из Австрии
18 ноября 2022, 12:22 |
130
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Украинский теннисист Александр Овчаренко добыл еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Греции.
В 1/4 финала восьмой сеяный украинец в двух сетах легко переиграл Сандро Коппа из Австрии.
Ираклион. 1/4 финала
Александр Овчаренко (Украина) – Сандро Копп (Австрия) – 6:1, 7:5
В 1/2 финала Александр сыграет против четвертого сеяного Теренса Атмана из Франции или Меттью Деллаведова из Австралии.
В предыдущем раунде украинец легко одолел Марко Топо из Германии.
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