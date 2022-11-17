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  4. Овчаренко пробился в четвертьфинал на турнире ITF в Греции
ITF
17 ноября 2022, 12:59 | Обновлено 17 ноября 2022, 13:00
109
0

Овчаренко пробился в четвертьфинал на турнире ITF в Греции

Александр легко обыграл соперника из Германии

17 ноября 2022, 12:59 | Обновлено 17 ноября 2022, 13:00
109
0
Овчаренко пробился в четвертьфинал на турнире ITF в Греции
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко добыл еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Греции.

Во втором круге основы восьмой сеяный украинец в двух сетах легко переиграл Марко Топо из Германии.

Ираклион. Второй круг
Александр Овчаренко (Украина) – Марко Топо (Германия) – 6:3, 6:0

В 1/4 финала Александр сыграет против Карла Фриберга из Швеции или Сандро Коппа из Австрии.

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Источник Sport.ua
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