ITF17 ноября 2022, 12:59 | Обновлено 17 ноября 2022, 13:00
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Овчаренко пробился в четвертьфинал на турнире ITF в Греции
Александр легко обыграл соперника из Германии
17 ноября 2022, 12:59 | Обновлено 17 ноября 2022, 13:00
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Украинский теннисист Александр Овчаренко добыл еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Греции.
Во втором круге основы восьмой сеяный украинец в двух сетах легко переиграл Марко Топо из Германии.
Ираклион. Второй круг
Александр Овчаренко (Украина) – Марко Топо (Германия) – 6:3, 6:0
В 1/4 финала Александр сыграет против Карла Фриберга из Швеции или Сандро Коппа из Австрии.
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