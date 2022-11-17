Овчаренко пробился в четвертьфинал на турнире ITF в Греции

Украинский теннисист Александр Овчаренко добыл еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Греции.

Во втором круге основы восьмой сеяный украинец в двух сетах легко переиграл Марко Топо из Германии.

Ираклион. Второй круг

Александр Овчаренко (Украина) – Марко Топо (Германия) – 6:3, 6:0

В 1/4 финала Александр сыграет против Карла Фриберга из Швеции или Сандро Коппа из Австрии.