На россии распространили фейковое видео с украинцами на ЧМ в Катаре

На россии активно распространяют фейковое видео с якобы задержанием трех украинцев в Катаре во время Чемпионата мира.

На видео утверждается, что мужчины распространяли нацистскую символику и нарисовали на плакате с талисманом ЧМ гитлеровские усы. Кроме того, они якобы разрисовали еще десять плакатов неподалеку от стадиона «Эль-Байт» в Дохе и были взяты под стражу.

По своему стилю и оформлению ролик на первый взгляд очень похож на видео, публикуемые в соцсетях «Аль-Джазиры», но на сайтах телеканала его найти не удалось. Кроме того, пишет dpa, не было и сообщений других СМИ об инциденте с украинцами. Сам телеканал в Дохе подтвердил, что речь идет о фейке и «Аль-Джазира» не имеет к видео никакого отношения. При этом только в Telegram российского пропагандиста владимира соловьева у сфальсифицированного ролика уже около 400 тысяч просмотров.

DW удалось выяснить, что якобы задержанные украинцы в ролике не показаны, в него лишь вмонтирована архивная фотография с украинскими болельщиками.

Как выяснило dpa, продемонстрированное фото уже публиковалось одним из украинских новостных порталов в начале февраля в материале о чемпионате Европы по мини-футболу. Авторы ролика также не сообщают, как украинцы оказались на ЧМ в Катаре, учитывая запрет на выезд мужчин за границу с начала полномасштабного российского вторжения, а также тот факт, что сборная Украина не участвует в финальном этапе первенства.

Часть кадров фейкового ролика также была взята из опубликованного британской газетой The Sun трехчасового видео прибытия болельщиков на стадион в Дохе перед первым матчем ЧМ. В то же время других фотографий испорченных плакатов с талисманом ЧМ в Катаре, к которому пририсованы гитлеровские усы, в интернете найти не удалось. Если бы на мировом первенстве действительно были таким образом испорчены более десяти плакатов, как это утверждается в видео, в Сети были бы и другие фотографии этого инцидента, уверены журналисты dpa.

Кроме того, команда издание обращает внимание на неправильное написание главного стадиона ЧМ на английском – «El Beit» вместо «Al Bayt». В показанной сцене предполагаемого ареста украинцев также отмечается несоответствие одежды полицейских форме стражей порядка, которые работают на чемпионате мира в соответствии с информацией МВД Катара. Значок на рукаве одного из полицейских в действительности является военным знаком отличия, выяснила DW по базам данных изображений.

Фейковое видео, замаскированное под продукцию известного международного телеканала, не является единичным случаем. Сфальсифицированные сообщения СМИ на фоне войны РФ против Украины регулярно появляются в соцсетях. Российская пропаганда пытается представить украинцев и власти Украины как «нацистов».