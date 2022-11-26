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  4. Месси догнал Марадону по количеству сыгранных матчей и голов на ЧМ
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 23:23 | Обновлено 26 ноября 2022, 23:35
794
4

Месси догнал Марадону по количеству сыгранных матчей и голов на ЧМ

Оба звездных аргентинца сыграли по 21 матчу и забили по 8 голов на ЧМ

26 ноября 2022, 23:23 | Обновлено 26 ноября 2022, 23:35
794
4
Месси догнал Марадону по количеству сыгранных матчей и голов на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси догнал знаменитого Диего Марадону по количеству матчей и голов на чемпионатах мира

В поединке против Мексики во 2-м туре ЧМ-2022 сборная Аргентины выиграла со счетом 2:0, а Месси забил гол и отдал голевую передачу

35-летний аргентинец провел 21-й матч на чемпионатах мира, сравнявшись с Диего Марадоной, и это рекордное число для аргентинской сборной.

Кроме того Месси забил 8-й гол на чемпионатах мира. Столько же и у Диего Марадоны. Больше мячей у аргентинской сборной провел только Габриэль Батистута (10).

ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 64 мин.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Сергей Долина
1 мяч из 8 Марадона забил рукой. Месси, уже в ближайшее время, будет праздновать юбилей - 100 забитых мячей за Сборную! ( сейчас 93 ). 
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+2
maverik
БАТИГОЛ это машина по забиванию голов.Было время.За Фиорентину болел  из-за него.
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0
Dreifus
Все равно Батистута лучший
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0
maverik
Такой мощности удара не было ни у Марадоны ни у Месси,а по игре головой Битистуте мало было равных в мире.
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-1
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