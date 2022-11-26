Месси догнал Марадону по количеству сыгранных матчей и голов на ЧМ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси догнал знаменитого Диего Марадону по количеству матчей и голов на чемпионатах мира

В поединке против Мексики во 2-м туре ЧМ-2022 сборная Аргентины выиграла со счетом 2:0, а Месси забил гол и отдал голевую передачу

35-летний аргентинец провел 21-й матч на чемпионатах мира, сравнявшись с Диего Марадоной, и это рекордное число для аргентинской сборной.

Кроме того Месси забил 8-й гол на чемпионатах мира. Столько же и у Диего Марадоны. Больше мячей у аргентинской сборной провел только Габриэль Батистута (10).

ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 64 мин.