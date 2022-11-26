Месси догнал Марадону по количеству сыгранных матчей и голов на ЧМ
Оба звездных аргентинца сыграли по 21 матчу и забили по 8 голов на ЧМ
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси догнал знаменитого Диего Марадону по количеству матчей и голов на чемпионатах мира
В поединке против Мексики во 2-м туре ЧМ-2022 сборная Аргентины выиграла со счетом 2:0, а Месси забил гол и отдал голевую передачу
35-летний аргентинец провел 21-й матч на чемпионатах мира, сравнявшись с Диего Марадоной, и это рекордное число для аргентинской сборной.
Кроме того Месси забил 8-й гол на чемпионатах мира. Столько же и у Диего Марадоны. Больше мячей у аргентинской сборной провел только Габриэль Батистута (10).
ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 64 мин.
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