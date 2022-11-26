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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 21:52 |
1486
1

Роналду устроил ужин для всех игроков

Капитан все оплатил

26 ноября 2022, 21:52 |
1486
1
Роналду устроил ужин для всех игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду организовал ужин для игроков сборной Португалии в Дохе.

37-летний португалец также оплатил счет. На ужине были все игроки сборной, кроме Бернарду Силві, Жоау Канселу и Жозе Са. Их семьи вместе с ними в Катаре и они решили провести время дома.

28 ноября Португалия сыграет с Уругваем. В первом туре португальцы обыграли Гану - 3:2.

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Источник Sport.ua
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