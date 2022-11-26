Чемпионат мира26 ноября 2022, 21:52 |
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Роналду устроил ужин для всех игроков
Капитан все оплатил
26 ноября 2022, 21:52 |
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду организовал ужин для игроков сборной Португалии в Дохе.
37-летний португалец также оплатил счет. На ужине были все игроки сборной, кроме Бернарду Силві, Жоау Канселу и Жозе Са. Их семьи вместе с ними в Катаре и они решили провести время дома.
28 ноября Португалия сыграет с Уругваем. В первом туре португальцы обыграли Гану - 3:2.
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