Чемпионат мира26 ноября 2022, 20:52 | Обновлено 26 ноября 2022, 21:05
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Япония – Коста-Рика
Поединок состоится в воскресенье, 27 ноября
26 ноября 2022, 20:52 | Обновлено 26 ноября 2022, 21:05
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В воскресенье, 27 ноября, в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Японии и Коста-Рики. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram-канале Sport.ua
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