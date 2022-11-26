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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 20:52 | Обновлено 26 ноября 2022, 21:05
65
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Япония – Коста-Рика

Поединок состоится в воскресенье, 27 ноября

26 ноября 2022, 20:52 | Обновлено 26 ноября 2022, 21:05
65
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Япония – Коста-Рика
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Японии и Коста-Рики. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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