В воскресенье, 27 ноября, в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Японии и Коста-Рики. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.