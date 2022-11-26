Чемпионат мира26 ноября 2022, 20:35 | Обновлено 26 ноября 2022, 20:37
70
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Хорватия – Канада
Поединок состоится в воскресенье, 27 ноября
26 ноября 2022, 20:35 | Обновлено 26 ноября 2022, 20:37
70
0
В воскресенье, 27 ноября, в Дохе на международном стадионе имени шейха Халифы состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Хорватии и Канады. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
В Украине поединок будут транслировать Суспільне и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 ноября 2022, 23:59 0
25 ноября состоялись матчи 2-го тура в двух группах
Футбол | 25 ноября 2022, 21:40 0
«Оранжевые» в Катаре сыграли 1:1 с Эквадором
Футбол | 26.11.2022, 14:53
Футбол | 25.11.2022, 21:18
Футбол | 26.11.2022, 20:04
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.11.2022, 07:41
25.11.2022, 14:00
Футбол
Зимние виды
25.11.2022, 02:00
25.11.2022, 12:34
25.11.2022, 21:19 2
24.11.2022, 19:55 2