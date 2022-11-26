Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Хорватия – Канада
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 20:35 | Обновлено 26 ноября 2022, 20:37
70
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Хорватия – Канада

Поединок состоится в воскресенье, 27 ноября

26 ноября 2022, 20:35 | Обновлено 26 ноября 2022, 20:37
70
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Хорватия – Канада
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, в Дохе на международном стадионе имени шейха Халифы состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Хорватии и Канады. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

В Украине поединок будут транслировать Суспільне и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Франция преодолела проклятье чемпионов
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Япония – Коста-Рика
Хорватия – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Хорватии по футболу сборная Канады по футболу ЧМ-2022 по футболу где смотреть Хорватия - Канада
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбол против соккера. Турнирные таблицы групп A и B после 2-го тура ЧМ
Футбол | 25 ноября 2022, 23:59 0
Футбол против соккера. Турнирные таблицы групп A и B после 2-го тура ЧМ
Футбол против соккера. Турнирные таблицы групп A и B после 2-го тура ЧМ

25 ноября состоялись матчи 2-го тура в двух группах

Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Футбол | 25 ноября 2022, 21:40 0
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ

«Оранжевые» в Катаре сыграли 1:1 с Эквадором

Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Футбол | 26.11.2022, 14:53
Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Никак не уговорят. Форвард Сент-Этьена снова отказался от перехода в Динамо
Футбол | 25.11.2022, 21:18
Никак не уговорят. Форвард Сент-Этьена снова отказался от перехода в Динамо
Никак не уговорят. Форвард Сент-Этьена снова отказался от перехода в Динамо
ВИДЕО. Победный гол Мбаппе в матче Франция - Дания
Футбол | 26.11.2022, 20:04
ВИДЕО. Победный гол Мбаппе в матче Франция - Дания
ВИДЕО. Победный гол Мбаппе в матче Франция - Дания
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
25.11.2022, 07:41
Теннис
Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча
Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча
25.11.2022, 14:00
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
26.11.2022, 10:30
Футбол
Без россиян и с фундаментальными реформами. Превью сезона в лыжных гонках
Без россиян и с фундаментальными реформами. Превью сезона в лыжных гонках
25.11.2022, 10:59
Зимние виды
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
25.11.2022, 02:00
Футбол
ФОТО. Свитолина встретилась с Вакарчуком после концерта Океан Эльзы
ФОТО. Свитолина встретилась с Вакарчуком после концерта Океан Эльзы
25.11.2022, 12:34
Теннис
Экс-чемпион мира WBA: «Бой с Усиком может привести Фьюри к статусу легенды»
Экс-чемпион мира WBA: «Бой с Усиком может привести Фьюри к статусу легенды»
25.11.2022, 21:19 2
Бокс
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
24.11.2022, 19:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности