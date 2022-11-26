В воскресенье, 27 ноября, в Дохе на международном стадионе имени шейха Халифы состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Хорватии и Канады. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

В Украине поединок будут транслировать Суспільне и видеосервис MEGOGO.