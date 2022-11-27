Украина. Премьер лига27 ноября 2022, 04:23 | Обновлено 27 ноября 2022, 07:11
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Минай
В Киеве на стадионе «Динамо» им. В.Лобановского пройдет поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги
27 ноября 2022, 04:23 | Обновлено 27 ноября 2022, 07:11
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В воскресенье, 27 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Минай».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и судить его будет арбитр Алексей Деревинский из Хмельницкого. Начало встречи в 14:00.
«Заря» – «Минай». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «УНИАН».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Минай», за которой следите здесь.
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