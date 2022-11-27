В воскресенье, 27 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Минай».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и судить его будет арбитр Алексей Деревинский из Хмельницкого. Начало встречи в 14:00.

«Заря» – «Минай». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «УНИАН».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Минай», за которой следите здесь.