В понедельник, 28 ноября сборная Португалии во втором туре ЧМ-2022 по футболу в Лусаиле на стадионе «Айконик» сыграет с Уругваем. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

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В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO и «Суспильне Спорт».

Португалия – Уругвай. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В первом туре Португалия обыграла Дания 3:2, а Уругвай сыграл вничью 0:0 с Южной Кореей.