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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 20:31 | Обновлено 26 ноября 2022, 20:44
97
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Португалия – Уругвай

Матч второго тура ЧМ-2022

26 ноября 2022, 20:31 | Обновлено 26 ноября 2022, 20:44
97
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Португалия – Уругвай
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 ноября сборная Португалии во втором туре ЧМ-2022 по футболу в Лусаиле на стадионе «Айконик» сыграет с Уругваем. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO и «Суспильне Спорт».

Португалия – Уругвай. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В первом туре Португалия обыграла Дания 3:2, а Уругвай сыграл вничью 0:0 с Южной Кореей.

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Источник Sport.ua
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