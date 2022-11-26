Чемпионат мира26 ноября 2022, 20:31 | Обновлено 26 ноября 2022, 20:44
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Португалия – Уругвай
Матч второго тура ЧМ-2022
26 ноября 2022, 20:31 | Обновлено 26 ноября 2022, 20:44
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В понедельник, 28 ноября сборная Португалии во втором туре ЧМ-2022 по футболу в Лусаиле на стадионе «Айконик» сыграет с Уругваем. Начало матча – в 21:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO и «Суспильне Спорт».
Португалия – Уругвай. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
В первом туре Португалия обыграла Дания 3:2, а Уругвай сыграл вничью 0:0 с Южной Кореей.
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