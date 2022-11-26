Роберт Левандовски забил исторический мяч на Мундиале
34-летний форвард сборной Польши стал автором 2600-го гола чемпионатов мира
В матче Польша – Саудовская Аравия (2:0) был забит 2600-й мяч в финальных турнирах чемпионатов мира. При этом уже 19-й раз юбилейный гол записал на себя игрок из Старого Света – 34-летний форвард сборной Польши Роберт Левандовски.
Помимо европейцев свое имя в историю мундиалей вписали три футболиста из Южной Америки, по два – из Африки и Северной Америки, один – из Азии. Причем представитель Черного континента южноафриканец Пьер Исса блеснул оригинальностью: в отличие от всех остальных поразил не чужие, а собственные ворота.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы чемпионатов мира
|
Гол
|
Дата
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
13.07.1930
|
Люсьен ЛОРАН
|
Франция
|
Мексика
|
19’ (1:0)
|
4:1
|
100-й
|
27.05.1934
|
Анджело СКЬЯВИО
|
Италия
|
США
|
64’ (5:1)
|
7:1
|
200-й
|
12.06.1938
|
Харри АНДЕРССОН
|
Швеция
|
Куба
|
90’ (8:0)
|
8:0
|
300-й
|
13.07.1950
|
ЧИКО
|
Бразилия
|
Испания
|
31’ (4:0)
|
6:1
|
400-й
|
23.06.1954
|
Макс МОРЛОК
|
ФРГ
|
Турция
|
71’ (6:1)
|
7:2
|
500-й
|
11.06.1958
|
Роберт КОЛЛИНЗ
|
Шотландия
|
Парагвай
|
75’ (2:3)
|
2:3
|
600-й
|
02.06.1962
|
Драган ЕРКОВИЧ
|
Югославия
|
Уругвай
|
47’ (3:1)
|
3:1
|
700-й
|
15.07.1966
|
ПАК СЫН ДИН
|
КНДР
|
Чили
|
88’ (1:1)
|
1:1
|
800-й
|
07.06.1970
|
Герд МЮЛЛЕР
|
ФРГ
|
Болгария
|
78’ (5:1)
|
5:2
|
900-й
|
23.06.1974
|
Эктор ЯСАЛЬДЕ
|
Аргентина
|
Гаити
|
15’ (1:0)
|
4:1
|
1000-й
|
11.06.1978
|
Роберт РЕНСЕНБРИНК
|
Нидерланды
|
Шотландия
|
34’ (1:0)
|
2:3
|
1100-й
|
19.06.1982
|
Сергей БАЛТАЧА
|
СССР
|
Новая Зеландия
|
69’ (3:0)
|
3:0
|
1200-й
|
01.06.1986
|
Жан-Пьер ПАПЕН
|
Франция
|
Канада
|
78’ (1:0)
|
1:0
|
1300-й
|
16.06.1986
|
Гари ЛИНЕКЕР
|
Англия
|
Парагвай
|
71’ (3:0)
|
3:0
|
1400-й
|
20.06.1990
|
Йонни ЭКСТРЕМ
|
Швеция
|
Коста-Рика
|
32’ (1:0)
|
1:2
|
1500-й
|
25.06.1994
|
Клаудио КАНИДЖА
|
Аргентина
|
Нигерия
|
22’ (1:1)
|
2:1
|
1600-й
|
12.06.1998
|
Пьер ИССА*
|
ЮАР
|
Франция
|
78’ (0:2)
|
0:3
|
1700-й
|
25.06.1998
|
Слободан КОМЛЕНОВИЧ
|
Югославия
|
США
|
4’ (1:0)
|
1:0
|
1800-й
|
05.06.2002
|
БЕТУ
|
Португалия
|
США
|
39’ (1:3)
|
2:3
|
1900-й
|
18.06.2002
|
Кристиан ВЬЕРИ
|
Италия
|
Корея
|
18’ (1:0)
|
1:2
|
2000-й
|
20.06.2006
|
Маркус АЛЬБЕК
|
Швеция
|
Англия
|
51’ (1:1)
|
2:2
|
2100-й
|
17.06.2010
|
Хавьер ЭРНАНДЕС
|
Мексика
|
Франция
|
64’ (1:0)
|
2:0
|
2200-й
|
06.07.2010
|
Арьен РОББЕН
|
Нидерланды
|
Уругвай
|
73’ (3:1)
|
3:2
|
2300-й
|
22.06.2014
|
Джермейн ДЖОУНС
|
США
|
Португалия
|
64’ (1:1)
|
2:2
|
2400-й
|
16.06.2018
|
Лука МОДРИЧ
|
Хорватия
|
Нигерия
|
71’ (2:0)
|
2:0
|
2500-й
|
28.06.2018
|
Фахреддин БЕН ЮССЕФ
|
Тунис
|
Панама
|
51’ (1:1)
|
2:1
|
2600-й
|
26.11.2022
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
Сауд. Аравия
|
82’ (2:0)
|
2:0
* автогол.
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