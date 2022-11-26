Роберт Левандовски забил исторический мяч на Мундиале

В матче Польша – Саудовская Аравия (2:0) был забит 2600-й мяч в финальных турнирах чемпионатов мира. При этом уже 19-й раз юбилейный гол записал на себя игрок из Старого Света – 34-летний форвард сборной Польши Роберт Левандовски.

Помимо европейцев свое имя в историю мундиалей вписали три футболиста из Южной Америки, по два – из Африки и Северной Америки, один – из Азии. Причем представитель Черного континента южноафриканец Пьер Исса блеснул оригинальностью: в отличие от всех остальных поразил не чужие, а собственные ворота.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы чемпионатов мира

Гол Дата Игрок Сборная Соперник Минута Счет 1-й 13.07.1930 Люсьен ЛОРАН Франция Мексика 19’ (1:0) 4:1 100-й 27.05.1934 Анджело СКЬЯВИО Италия США 64’ (5:1) 7:1 200-й 12.06.1938 Харри АНДЕРССОН Швеция Куба 90’ (8:0) 8:0 300-й 13.07.1950 ЧИКО Бразилия Испания 31’ (4:0) 6:1 400-й 23.06.1954 Макс МОРЛОК ФРГ Турция 71’ (6:1) 7:2 500-й 11.06.1958 Роберт КОЛЛИНЗ Шотландия Парагвай 75’ (2:3) 2:3 600-й 02.06.1962 Драган ЕРКОВИЧ Югославия Уругвай 47’ (3:1) 3:1 700-й 15.07.1966 ПАК СЫН ДИН КНДР Чили 88’ (1:1) 1:1 800-й 07.06.1970 Герд МЮЛЛЕР ФРГ Болгария 78’ (5:1) 5:2 900-й 23.06.1974 Эктор ЯСАЛЬДЕ Аргентина Гаити 15’ (1:0) 4:1 1000-й 11.06.1978 Роберт РЕНСЕНБРИНК Нидерланды Шотландия 34’ (1:0) 2:3 1100-й 19.06.1982 Сергей БАЛТАЧА СССР Новая Зеландия 69’ (3:0) 3:0 1200-й 01.06.1986 Жан-Пьер ПАПЕН Франция Канада 78’ (1:0) 1:0 1300-й 16.06.1986 Гари ЛИНЕКЕР Англия Парагвай 71’ (3:0) 3:0 1400-й 20.06.1990 Йонни ЭКСТРЕМ Швеция Коста-Рика 32’ (1:0) 1:2 1500-й 25.06.1994 Клаудио КАНИДЖА Аргентина Нигерия 22’ (1:1) 2:1 1600-й 12.06.1998 Пьер ИССА* ЮАР Франция 78’ (0:2) 0:3 1700-й 25.06.1998 Слободан КОМЛЕНОВИЧ Югославия США 4’ (1:0) 1:0 1800-й 05.06.2002 БЕТУ Португалия США 39’ (1:3) 2:3 1900-й 18.06.2002 Кристиан ВЬЕРИ Италия Корея 18’ (1:0) 1:2 2000-й 20.06.2006 Маркус АЛЬБЕК Швеция Англия 51’ (1:1) 2:2 2100-й 17.06.2010 Хавьер ЭРНАНДЕС Мексика Франция 64’ (1:0) 2:0 2200-й 06.07.2010 Арьен РОББЕН Нидерланды Уругвай 73’ (3:1) 3:2 2300-й 22.06.2014 Джермейн ДЖОУНС США Португалия 64’ (1:1) 2:2 2400-й 16.06.2018 Лука МОДРИЧ Хорватия Нигерия 71’ (2:0) 2:0 2500-й 28.06.2018 Фахреддин БЕН ЮССЕФ Тунис Панама 51’ (1:1) 2:1 2600-й 26.11.2022 Роберт ЛЕВАНДОВСКИ Польша Сауд. Аравия 82’ (2:0) 2:0

* автогол.