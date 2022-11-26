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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 19:14 | Обновлено 26 ноября 2022, 19:22
1042
0

Роберт Левандовски забил исторический мяч на Мундиале

34-летний форвард сборной Польши стал автором 2600-го гола чемпионатов мира

26 ноября 2022, 19:14 | Обновлено 26 ноября 2022, 19:22
1042
0
Роберт Левандовски забил исторический мяч на Мундиале
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В матче Польша – Саудовская Аравия (2:0) был забит 2600-й мяч в финальных турнирах чемпионатов мира. При этом уже 19-й раз юбилейный гол записал на себя игрок из Старого Света – 34-летний форвард сборной Польши Роберт Левандовски.

Помимо европейцев свое имя в историю мундиалей вписали три футболиста из Южной Америки, по два – из Африки и Северной Америки, один – из Азии. Причем представитель Черного континента южноафриканец Пьер Исса блеснул оригинальностью: в отличие от всех остальных поразил не чужие, а собственные ворота.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы чемпионатов мира

Гол

Дата

Игрок

Сборная

Соперник

Минута

Счет

1-й

13.07.1930

Люсьен ЛОРАН

Франция

Мексика

19’ (1:0)

4:1

100-й

27.05.1934

Анджело СКЬЯВИО

Италия

США

64’ (5:1)

7:1

200-й

12.06.1938

Харри АНДЕРССОН

Швеция

Куба

90’ (8:0)

8:0

300-й

13.07.1950

ЧИКО

Бразилия

Испания

31’ (4:0)

6:1

400-й

23.06.1954

Макс МОРЛОК

ФРГ

Турция

71’ (6:1)

7:2

500-й

11.06.1958

Роберт КОЛЛИНЗ

Шотландия

Парагвай

75’ (2:3)

2:3

600-й

02.06.1962

Драган ЕРКОВИЧ

Югославия

Уругвай

47’ (3:1)

3:1

700-й

15.07.1966

ПАК СЫН ДИН

КНДР

Чили

88’ (1:1)

1:1

800-й

07.06.1970

Герд МЮЛЛЕР

ФРГ

Болгария

78’ (5:1)

5:2

900-й

23.06.1974

Эктор ЯСАЛЬДЕ

Аргентина

Гаити

15’ (1:0)

4:1

1000-й

11.06.1978

Роберт РЕНСЕНБРИНК

Нидерланды

Шотландия

34’ (1:0)

2:3

1100-й

19.06.1982

Сергей БАЛТАЧА

СССР

Новая Зеландия

69’ (3:0)

3:0

1200-й

01.06.1986

Жан-Пьер ПАПЕН

Франция

Канада

78’ (1:0)

1:0

1300-й

16.06.1986

Гари ЛИНЕКЕР

Англия

Парагвай

71’ (3:0)

3:0

1400-й

20.06.1990

Йонни ЭКСТРЕМ

Швеция

Коста-Рика

32’ (1:0)

1:2

1500-й

25.06.1994

Клаудио КАНИДЖА

Аргентина

Нигерия

22’ (1:1)

2:1

1600-й

12.06.1998

Пьер ИССА*

ЮАР

Франция

78’ (0:2)

0:3

1700-й

25.06.1998

Слободан КОМЛЕНОВИЧ

Югославия

США

4’ (1:0)

1:0

1800-й

05.06.2002

БЕТУ

Португалия

США

39’ (1:3)

2:3

1900-й

18.06.2002

Кристиан ВЬЕРИ

Италия

Корея

18’ (1:0)

1:2

2000-й

20.06.2006

Маркус АЛЬБЕК

Швеция

Англия

51’ (1:1)

2:2

2100-й

17.06.2010

Хавьер ЭРНАНДЕС

Мексика

Франция

64’ (1:0)

2:0

2200-й

06.07.2010

Арьен РОББЕН

Нидерланды

Уругвай

73’ (3:1)

3:2

2300-й

22.06.2014

Джермейн ДЖОУНС

США

Португалия

64’ (1:1)

2:2

2400-й

16.06.2018

Лука МОДРИЧ

Хорватия

Нигерия

71’ (2:0)

2:0

2500-й

28.06.2018

Фахреддин БЕН ЮССЕФ

Тунис

Панама

51’ (1:1)

2:1

2600-й

26.11.2022

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

Сауд. Аравия

82’ (2:0)

2:0

* автогол.

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Источник Sport.ua
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