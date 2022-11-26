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Украина. Премьер лига
26 ноября 2022, 19:00 | Обновлено 26 ноября 2022, 19:12
173
0

Денис Гармаш провел 350-й матч за Динамо

Гармаш стал 11-м игроком киевлян за все годы, достигшим этого рубежа

26 ноября 2022, 19:00 | Обновлено 26 ноября 2022, 19:12
173
0
Денис Гармаш провел 350-й матч за Динамо
ФК Динамо. Денис Гармаш

В поединке с «Металлистом 1925» (0:0) Денис Гармаш провел 350-й матч за «Динамо». Он стал 11-м игроком киевлян за всю историю, в том числе 6-м за годы независимости, достигшим этого рубежа. 227 встреч Денис отыграл в динамовских рядах в чемпионатах Украины, 88 - в еврокубках, 28 - в Кубке Украины и 7 - в Суперкубке Украины.

К слову, игра с «Металлистом 1925» оказалась юбилейной и для Владислава Кабаева, который провел 200-й матч в карьере. 128 встреч он отыграл за «Зарю», 55 – за «Черноморец» и 17 – за «Динамо». 160 раз Владислав выходил на поле в чемпионатах Украины, 30 – в еврокубках и 10 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев «Динамо» за все годы

Годы

ЧС

КС

СК

ЧУ

КУ

СУ

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2017

-

-

-

426

58

9

143

636

2.

Олег БЛОХИН

1969-1987

432

67

3

-

-

-

79

581

3.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

-

-

-

296

43

6

98

443

4.

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

1979-1992

333

45

2

14

2

-

43

439

5.

Леонид БУРЯК

1973-1984

304

52

2

-

-

-

51

409

6.

Владимир ВЕРЕМЕЕВ

1968-1982

310

45

2

-

-

-

44

401

7.

Владимир МУНТЯН

1965-1977

302

34

-

-

-

-

35

371

8.

Владимир БЕССОНОВ

1976-1990

278

48

3

-

-

-

39

368

9.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

-

-

-

242

44

2

72

360

10.

Владислав ВАЩУК

1993-2007

-

-

-

254

41

-

62

357

11.

Денис ГАРМАШ

2007-2022

-

-

-

227

28

7

88

350

ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СК - Суперкубок СССР (Кубок сезона); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СУ - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Источник Sport.ua
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