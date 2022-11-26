В поединке с «Металлистом 1925» (0:0) Денис Гармаш провел 350-й матч за «Динамо». Он стал 11-м игроком киевлян за всю историю, в том числе 6-м за годы независимости, достигшим этого рубежа. 227 встреч Денис отыграл в динамовских рядах в чемпионатах Украины, 88 - в еврокубках, 28 - в Кубке Украины и 7 - в Суперкубке Украины.

К слову, игра с «Металлистом 1925» оказалась юбилейной и для Владислава Кабаева, который провел 200-й матч в карьере. 128 встреч он отыграл за «Зарю», 55 – за «Черноморец» и 17 – за «Динамо». 160 раз Владислав выходил на поле в чемпионатах Украины, 30 – в еврокубках и 10 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев «Динамо» за все годы

Годы ЧС КС СК ЧУ КУ СУ ЕК Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 1994-2017 - - - 426 58 9 143 636 2. Олег БЛОХИН 1969-1987 432 67 3 - - - 79 581 3. Олег ГУСЕВ 2003-2018 - - - 296 43 6 98 443 4. Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 1979-1992 333 45 2 14 2 - 43 439 5. Леонид БУРЯК 1973-1984 304 52 2 - - - 51 409 6. Владимир ВЕРЕМЕЕВ 1968-1982 310 45 2 - - - 44 401 7. Владимир МУНТЯН 1965-1977 302 34 - - - - 35 371 8. Владимир БЕССОНОВ 1976-1990 278 48 3 - - - 39 368 9. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 - - - 242 44 2 72 360 10. Владислав ВАЩУК 1993-2007 - - - 254 41 - 62 357 11. Денис ГАРМАШ 2007-2022 - - - 227 28 7 88 350

ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СК - Суперкубок СССР (Кубок сезона); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СУ - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.