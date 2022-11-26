Денис Гармаш провел 350-й матч за Динамо
Гармаш стал 11-м игроком киевлян за все годы, достигшим этого рубежа
В поединке с «Металлистом 1925» (0:0) Денис Гармаш провел 350-й матч за «Динамо». Он стал 11-м игроком киевлян за всю историю, в том числе 6-м за годы независимости, достигшим этого рубежа. 227 встреч Денис отыграл в динамовских рядах в чемпионатах Украины, 88 - в еврокубках, 28 - в Кубке Украины и 7 - в Суперкубке Украины.
К слову, игра с «Металлистом 1925» оказалась юбилейной и для Владислава Кабаева, который провел 200-й матч в карьере. 128 встреч он отыграл за «Зарю», 55 – за «Черноморец» и 17 – за «Динамо». 160 раз Владислав выходил на поле в чемпионатах Украины, 30 – в еврокубках и 10 – в Кубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-11 гвардейцев «Динамо» за все годы
|
|
|
Годы
|
ЧС
|
КС
|
СК
|
ЧУ
|
КУ
|
СУ
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2017
|
-
|
-
|
-
|
426
|
58
|
9
|
143
|
636
|
2.
|
Олег БЛОХИН
|
1969-1987
|
432
|
67
|
3
|
-
|
-
|
-
|
79
|
581
|
3.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
-
|
-
|
-
|
296
|
43
|
6
|
98
|
443
|
4.
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
1979-1992
|
333
|
45
|
2
|
14
|
2
|
-
|
43
|
439
|
5.
|
Леонид БУРЯК
|
1973-1984
|
304
|
52
|
2
|
-
|
-
|
-
|
51
|
409
|
6.
|
Владимир ВЕРЕМЕЕВ
|
1968-1982
|
310
|
45
|
2
|
-
|
-
|
-
|
44
|
401
|
7.
|
Владимир МУНТЯН
|
1965-1977
|
302
|
34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35
|
371
|
8.
|
Владимир БЕССОНОВ
|
1976-1990
|
278
|
48
|
3
|
-
|
-
|
-
|
39
|
368
|
9.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
-
|
-
|
-
|
242
|
44
|
2
|
72
|
360
|
10.
|
Владислав ВАЩУК
|
1993-2007
|
-
|
-
|
-
|
254
|
41
|
-
|
62
|
357
|
11.
|
Денис ГАРМАШ
|
2007-2022
|
-
|
-
|
-
|
227
|
28
|
7
|
88
|
350
ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СК - Суперкубок СССР (Кубок сезона); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СУ - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
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