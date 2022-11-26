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Украина. Премьер лига
26 ноября 2022, 18:15 | Обновлено 26 ноября 2022, 18:45
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Колос

Поединок состоится в понедельник

26 ноября 2022, 18:15 | Обновлено 26 ноября 2022, 18:45
110
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Колос
УПЛ

В воскресенье, 27 ноября, в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги состоится поединок, в котором «Львов» сыграет против «Колоса».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ», стартовый свисток арбитра матча Юрия Иванова прозвучит в 13:00.

«Львов» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Колос».

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Источник Sport.ua
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