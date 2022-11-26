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Украина. Премьер лига
26 ноября 2022, 18:18 | Обновлено 26 ноября 2022, 18:44
507
0

Олег ГОЛОДЮК: «Металлист 1925 заслужил ничью с Динамо своим отношением»

Тренер «Металлиста 1925» – о матче против «Динамо»

26 ноября 2022, 18:18 | Обновлено 26 ноября 2022, 18:44
507
0
Олег ГОЛОДЮК: «Металлист 1925 заслужил ничью с Динамо своим отношением»
ФК Динамо Киев. Олег Голодюк

Главный тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк поделился впечатлениями от матча 15-го тура УПЛ против «Динамо» Киев (ничья 0:0):

– Очень тяжелая игра против хорошего соперника. «Динамо» есть «Динамо», это один из лидеров чемпионата. Но наши ребята терпели, бились друг за друга и, как награду, получили один зачетный пункт.

Хотя «Динамо» имело преимущество, очень порадовало отношение нашей команды к игре. Этим отношением они заслуживали ничью. Могли сегодня и выиграть, но не будем гневить Бога – «Динамо» тоже имело стопроцентные моменты, поэтому ничья сегодня для нас - положительный результат.

– Понятно, что план «А» для вашей команды заключался в том, чтобы отбиваться. Был ли у вас план «Б», если бы пропустили с пенальти?
– Если бы пропустили, тогда увидели бы. У нас не было такого плана «А» – отбиваться. Откуда вы взяли такую ​​информацию? В нашей команде мы не используем такие слова, как «отбиваться».

Мы ждали своих шансов на контратаках. Знали, что «Динамо» играет очень высоко. Однако сама игра заставила ребят прижаться к собственной штрафной. Мы видели это со скамейки запасных, но в процессе игры очень сложно перестроиться. Однако, опять же, ребята терпели и выдержали.

– Что вам сегодня понравилось и не понравилось в игре вашей команды? Выполнили ли ребята задание на матч?
– Понравилось отношение ребят к игре и то, как они сражались друг за друга. Какие у них были эмоции и как разговаривали друг с другом на поле – наверное, нам этого не хватало в прошлых играх. В целом – понравилось отношение ребят к игре. Через такие игры строится коллектив. Только что в раздевалке мы поблагодарили команду за полтора месяца совместной работы. Для любого тренера работать с таким коллективом – это мечта. Ребята – настоящие молодцы, они заслуживают только похвалы.

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Источник ФК Динамо Киев
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