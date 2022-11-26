ФОТО. Как поляки обыграли Саудовскую Аравию на ЧМ-2022

Сегодня, 26 ноября сборная Польши во втором туре ЧМ-2022 в Катаре обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:0.

Польша - Саудовская Аравия – 2:0

Голы: Зелиньски, 39, Левандовски, 82

Польша: Щенсны, Кэш, Кивиор, Глик, Берешиньски, Белик, Крыховяк, Зелиньски (Камински, 63), Франковски, Милик (Пентек, 71), Левандовски

Саудовская Аравия: Аловаис, Аламри, Альбулайхи, Альбурайк, Альмалки (Альдосари, 85), Альбрикан (Альганам, 67), Альдавсари, Альшехри (Альобод, 85), Абдулхамид, Альнаджи (Альабед, 46), Канно

Вашему вниманию подборка самых ярких фото с матча: