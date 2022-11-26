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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 17:13 | Обновлено 26 ноября 2022, 17:27
299
0

Франция – Дания. Мбаппе и Эриксен выйдут в основе

Стали известны составы команд на матч

26 ноября 2022, 17:13 | Обновлено 26 ноября 2022, 17:27
299
0
Франция – Дания. Мбаппе и Эриксен выйдут в основе
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 26 ноября, сборная Франции во втором туре чемпионата мира 2022 года в Дохе на стадионе «974» сыграет с Данией. Начало матча – в 18:00 по Киеву, арбитр матча – Шимон Марчиняк из Польши.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Франция: Льорис, Тео Эрнандес, Упамекано, Варан, Кунде, Рабьо, Чуамени, Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Жиру

Дания: Шмейхель, Андерсен, Кристенсен, Мэле, Эриксен, Кристенсен, Хойбьерг, Дамсгор, Линдстрем, Корнелиус

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Источник ФИФА
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