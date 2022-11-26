Франция – Дания. Мбаппе и Эриксен выйдут в основе

Сегодня, 26 ноября, сборная Франции во втором туре чемпионата мира 2022 года в Дохе на стадионе «974» сыграет с Данией. Начало матча – в 18:00 по Киеву, арбитр матча – Шимон Марчиняк из Польши.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Франция: Льорис, Тео Эрнандес, Упамекано, Варан, Кунде, Рабьо, Чуамени, Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Жиру

Дания: Шмейхель, Андерсен, Кристенсен, Мэле, Эриксен, Кристенсен, Хойбьерг, Дамсгор, Линдстрем, Корнелиус

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