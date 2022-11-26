ФОТО. Как Австралия обыграла Тунис на чемпионате мира
Самые яркие фото с матча
Сегодня сборная Австралии во втором туре ЧМ-2022 обыграла Тунис со счетом 1:0.
Тунис – Австралия – 0:1
Гол: 0:1 – 23 Дьюк.
Предупреждения: Лаидуни (26), Абди (64).
Тунис: Дамен, Дрэгер (Сасси, 46), Мерья, Бронн (Кешрида, 73), Тальби, Абди, Слити, Схири, Лаидуни (Хазри, 67), Мсакни, Жебали (Хенисси, 73).
Австралия: Райан, Карачич (Дегенек, 75), Суттар, Роулз, Бехич, Муй, Ирвайн, Макгри (Хрустич, 64), Лекки, Дьюк (Макларен, 64), Гудвин.
Вашему вниманию подборка самых ярких фото с матча Тунис – Австралия:
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