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  4. ФОТО. Как Австралия обыграла Тунис на чемпионате мира
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 15:59 |
273
0

ФОТО. Как Австралия обыграла Тунис на чемпионате мира

Самые яркие фото с матча

26 ноября 2022, 15:59 |
273
0
ФОТО. Как Австралия обыграла Тунис на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Австралии во втором туре ЧМ-2022 обыграла Тунис со счетом 1:0.

Тунис – Австралия – 0:1
Гол: 0:1 – 23 Дьюк.

Предупреждения: Лаидуни (26), Абди (64).

Тунис: Дамен, Дрэгер (Сасси, 46), Мерья, Бронн (Кешрида, 73), Тальби, Абди, Слити, Схири, Лаидуни (Хазри, 67), Мсакни, Жебали (Хенисси, 73).

Австралия: Райан, Карачич (Дегенек, 75), Суттар, Роулз, Бехич, Муй, Ирвайн, Макгри (Хрустич, 64), Лекки, Дьюк (Макларен, 64), Гудвин.

Вашему вниманию подборка самых ярких фото с матча Тунис – Австралия:

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Источник Sport.ua
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