Эден АЗАР: «Бельгия может выиграть ЧМ, если Эден будет хорош»

Вингер сборной Бельгии Эден Азар, в отличие от партнера по команде Кевина Де Брюйне, верит в шансы своей команды на победу в чемпионате мира-2022:

«Мое восстановление после матча с Канадой идет хорошо. Медицинский штаб и физиотерапевты делают хорошую работу.

Я могу играть лучше, как и вся команда. Я хорошо себя чувствовал в игре с Канадой. Хочу играть. Это самое важное. Я всегда говорил, что чем чаще выхожу на поле, тем лучше играю.

После матча с Египтом (поражение 1:2 в товарищеском матче, – прим.) я с пониманием отнесся к критике. Если я не сыграю с Марокко хорошо, то все снова скажут: «Эден сдулся». От меня зависит, смогу ли я хорошо сыграть и порадовать людей. Мы можем добиться чего-то хорошего.

Бельгия может выиграть чемпионат мира, если Эден будет хорош. Если я буду играть чуть хуже, то будет сложно».