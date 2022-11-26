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  4. Эден АЗАР: «Бельгия может выиграть ЧМ, если Эден будет хорош»
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 15:35 | Обновлено 26 ноября 2022, 15:47
380
2

Эден АЗАР: «Бельгия может выиграть ЧМ, если Эден будет хорош»

Вингер сборной Бельгии верит в шансы команды

26 ноября 2022, 15:35 | Обновлено 26 ноября 2022, 15:47
380
2
Эден АЗАР: «Бельгия может выиграть ЧМ, если Эден будет хорош»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Вингер сборной Бельгии Эден Азар, в отличие от партнера по команде Кевина Де Брюйне, верит в шансы своей команды на победу в чемпионате мира-2022:

«Мое восстановление после матча с Канадой идет хорошо. Медицинский штаб и физиотерапевты делают хорошую работу.

Я могу играть лучше, как и вся команда. Я хорошо себя чувствовал в игре с Канадой. Хочу играть. Это самое важное. Я всегда говорил, что чем чаще выхожу на поле, тем лучше играю.

После матча с Египтом (поражение 1:2 в товарищеском матче, – прим.) я с пониманием отнесся к критике. Если я не сыграю с Марокко хорошо, то все снова скажут: «Эден сдулся». От меня зависит, смогу ли я хорошо сыграть и порадовать людей. Мы можем добиться чего-то хорошего.

Бельгия может выиграть чемпионат мира, если Эден будет хорош. Если я буду играть чуть хуже, то будет сложно».

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Эден Азар сборная Бельгии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник L'Equipe
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Скромняшка 
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+3
GloryUkraine
Може він курить якусь спеціальну траву?
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+1
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